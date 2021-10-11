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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 ليالي لفرقة فلامنكو مدريد الإسبانية على مسارح الأوبرا في عيد ميلادها

فرقة فلامنكو دي مدريد
فرقة فلامنكو دي مدريد

ضمن احتفالاتها بعامها 33 تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فرقة فلامنكو دى مدريد الاسبانية التي تعد أحد أشهر فرق فن الفلامنكو في العالم كاول فرقة اجنبية زائرة فى الموسم الجديد لتقديم عرض فيستا فلامنكا لمدة خمسة ليالى تبدا الثامنة مساء الخميس ، الجمعة ، السبت 14 ، 15 ، 16 اكتوبر على مسرح النافورة والثلاثاء ، الأربعاء 19 ، 20 على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وذلك بالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة.

 

العرض إنتاج ماهر ذكري وصمم رقصاته فرانسيسكو جيريرو ومن إخراج لوتشيانو رويز ويضم مجموعة من العروض الخاصة بالفرقة والتي تروى حكايات فن الفلامنكو وتجمع بين الرقصات والموسيقى والاغاني وتتميز بالإبهار والتنوع والحيوية وتبرز التناغم الجسدي والذهني للعارضين عاكسة طابع هذا الفن الذي نشأ فى جنوب اسبانيا نتاج تركيبة إجتماعية خاصة ثم تطور فى القرن الثامن عشر حتى وصل إلى شكله الحالي.

 

فرقة فلامنكو دى مدريد تأسست عام 2001 كفرقة مستقلة ثم تحولت الى مؤسسة ثقافية فى نوفمبر 2009 تضم مجموعة من اشهر مصممى ومدربى الاستعراضات الذين قامو بتأهيل اكثر من 200 عارض و50 موسيقى بهدف إحياء والحفاظ على الشكل الكلاسيكى للرقص الاسبانى والبروليرو الذى يعد جزء اصيل من تاريخ الفنون فى اسبانيا ، طافت الفرقة مختلف دول العالم فى جولات فنية ناجحة منها ايطاليا ، سويسرا ، استونيا ، رومانيا ، الصين ، المانيا ، البرازيل ، المكسيك ، بنما ، البرتغال والارجنتين كما شاركت فى مسابقات ومهرجانات عالمية منها مهرجان بكين الدولى وحصلت على جوائز عديدة منها جائزة خاصة من وزارة الثقافة الصينية عام 2001 ، شهادة تقدير من وزارة الثقافة المصرية عام 2005 ، جائزة خاصة من جامعة الصين 2006 ، الدرع المصرى من وزارة الثقافة عام 2007 تقديراً لعروضهم المتميزة بدار الأوبرا.

 

احتفالات الأوبرا 

وشهد مسرح النافورة أمسية من زمن الفن الجميل احيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي وضمت موسيقى بعنوان عيد الاوبرا فكرة واعداد قائد الحفل الى جانب مختارات من اشهر المؤلفات التى كتبها كبار الملحنين منها زورونى كل سنة مرة ، القريب منك بعيد ، قولوا لعين الشمس ، نصرة قويه ، شفت حبيبى، سالمة يا سلامة، ع الدوار، اهو ده اللى صار، عن العشاق، ليلة من الليالي، اشترونى، نشيد الجامعة، انا المصرى، كنت فين، خايف مرة احب، هنا القاهرة وبالأحضان وتالق خلالها كل من ياسر سليمان، أحمد عفت، صابرين النجيلى، رحاب مطاوع.

 

وعلى المسرح الصغير قدمت مجموعة الاوبرا لموسيقى الحجرة باشراف عازف الفيولينة محمود عثمان عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية لكل من ميخائيل جلينكا، جوزيف هايدن، فيليكس مندلسون.

 

أما مسرح الجمهورية استضاف حفلا لفريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض والتابع للمركز القومى لثقافة الطفل وتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة.

الأوبرا الفلامنكو فرقو فلامنكو دي مدريد عيد ميلاد الأوبرا مجدي صابر

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