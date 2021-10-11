10 علامات تشير لـ فقدان الوزن بشكل غير صحي.. تعرف عليها

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب السمنة، ويلحقون أسهل واسرع الطرق لـ فقدان الوزن، ولكن فقدان الوزن بشكل مفاجئ يمكن أن تكون نتيجة للعديد من الأسباب .

تشمل الآثار الجانبية الأخرى لفقدان الوزن السريع ما يلي:

يمكن أن يكون فقدان الوزن خطير عندما يسبب العديد من مضاعفات الجسم، ويؤدي فقدان الوزن السريع إلى خلق متطلبات جسدية على الجسم، تشمل المخاطر الخطيرة المحتملة ما يلي:

الصداع

التهيج

تعب

دوخة

إمساك

اضطرابات الحيض

تساقط شعر

فقدان العضلات

- حصوات المرارة ، والتي تحدث في 12٪ إلى 25٪ من الأشخاص الذين يفقدون كميات كبيرة من الوزن على مدى عدة أشهر

- الجفاف ، والذي يمكن تجنبه بشرب الكثير من السوائل

- سوء التغذية ، عادة بسبب عدم تناول ما يكفي من البروتين لأسابيع في كل مرة

- اختلال توازن الكهارل ، والتي نادرًا ما يمكن أن تكون مهددة للحياة

كما تزداد مخاطر فقدان الوزن السريع مع الوقت الذي يقضيه في النظام الغذائي، كما إن تناول نظام غذائي خالٍ من البروتين هو أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص.

ويمكن أن يكون للأنظمة الغذائية السريعة لفقدان الوزن آثار سيئة ، وكذلك السمنة ، لهذا السبب تعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية (VLCDs) خيارًا معقولًا لفقدان الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة (لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من 30) والذين يحتاجون إلى إنقاص سريع للوزن لغرض معين مثل جراحة إنقاص الوزن .

ومعظم الأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن بسرعة ، عادة ما يفعلون ذلك بمفردهم في كثير من الأحيان ، يكون الهدف هو تحقيق هدف قصير المدى ، مثل ارتداء فستان أو الظهور بمظهر جيد على الشاطئ.

تجويع نفسك بالتأكيد ليس فكرة جيدة، ولكن إذا كنت بصحة جيدة ، فمن غير المحتمل أن تؤذيك فترة وجيزة من تقييد السعرات الحرارية الشديدة، يجب أن تخبر طبيبك بما تفعله ، وتأكد من تضمين البروتين في نظامك الغذائي (70 إلى 100 جرام يوميًا)، تناولي الفيتامينات المتعددة وتناولي الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم (الطماطم والبرتقال والموز).

تذكر أيضًا أن الوجبات الغذائية القاسية نادرًا ما تساعدك على تحقيق وزن صحي ومستدام.