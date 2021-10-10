عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها إنقاص الوزن.. فوائد التفاح الأخضر على الريق

فوائد التفاح الأخضر
فوائد التفاح الأخضر

يشتهر  التفاح الأخضر بفوائده في مكافحة اضطرابات الجهاز الهضمي، وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد، وقدرته على تنظيم مستويات الجلوكوز، وتحسين الشهية.


يساعد  التفاح الأخضر على معدة فارغة في الحفاظ على الصحة، وسوف نلقي نظرة على فوائده العديدة وفقا لموقع steptohealth.

 

فوائد مذهلة لـ التفاح الأخضر على الريق 


مضادات الأكسدة

يعتبر التفاح الأخضر أحد المصادر الرئيسية للفلافونويد في الأنظمة الغذائية الغربية وغنيا بفيتامين سي، كلاهما يعمل كمضادات للأكسدة ويقضي على الجذور الحرة التي تسبب تلفًا لخلاياك.


تتمثل ميزة تناول تفاحة خضراء على معدة فارغة في أنها تمنح جسمك القدرة على محاربة هؤلاء المتطرفين من بداية اليوم، هذا يساعد في إنتاج الخلايا السليمة ويقلل من فرصة الإصابة بالأمراض المزمنة، وبالتالي، يعتبر التفاح الأخضر من أفضل أعداء أمراض القلب ومشاكل القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.


إنقاص الوزن 
تناول تفاحة على معدة فارغة يساعد الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، نظرًا لأنها منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، بالكاد تصل إلى 80 سعرًا حراريًا للقطعة الواحدة، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، فهي تساعد في مكافحة الجوع في الصباح.


من الأفضل تناوله بشكل صحيح عند الاستيقاظ حتى يبدأ التمثيل الغذائي في العمل أثناء قيامك بمهامك قبل الإفطار.

 

من خلال تناول تفاحة مثل هذه، فإنك تسمح للألياف القابلة للذوبان بتعزيز عمل الأمعاء، هذا سيجعلك تشعر بالشبع مع طعام أقل في وجبة الإفطار.

 

تنظيم سكر الدم
يساعدك التفاح الأخضر على معدة فارغة على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم جدًا لمرضى السكر أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.


عليك أن تتذكر أنه أثناء النوم، يستمر التمثيل الغذائي الخاص بك في العمل وقد يواجه البنكرياس مشاكل في تنظيم الجلوكوز في جسمك. 

 

لأن التفاح الأخضر غني بالألياف القابلة للذوبان، فإن تناوله على معدة فارغة يؤخر امتصاص السكر في الأمعاء، وهذا التأثير يستمر معظم اليوم.


هناك دراسات تظهر أن أولئك الذين يأكلون التفاح الأخضر على معدة فارغة تقل لديهم فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

 

صحة الأسنان 
يمكنك تناول تفاحة خضراء على معدة فارغة والاستفادة من قشرتها، يحتوي هذا على الكثير من الألياف التي تحفز إنتاج اللعاب،  سيساعد هذا في تقليل كمية البكتيريا في فمك والتي تهاجم أسنانك ويمكن أن تسبب تسوس الأسنان.

التفاح الأخضر عصير التفاح الأخضر فوائد التفاح الأخضر للريجيم فوائد التفاح الأخضر التفاح

موضوعات متعلقة

تعرف على فوائد التفاح الصحية

ما طريقة تخزين التفاح في الفريزر؟

ترشيحاتنا

جرائم حرب.. قوات أبي أحمد تشن هجوما دمويا على إقليم تيجراي

وسط إجراءات إحترازية .. انتظام طلاب مدارس القاهرة الكبرى في ثاني أيام الدراسة|فيديو

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

فضل الصلاة على النبي ومعناها .. علي جمعة يوضح

إنفوجراف.. «صوتك مسموع» تستقبل 379 ألف رسالة منها 72000 شكوى حتى سبتمبر الماضي

الرعاية الصحية: "أنزل أطمن" مجانية وتبدأ في 15 أكتوبر بمراكز طب الأسرة.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول المدرسة دون كمامة ودفع المصروفات لغير القادرين

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

صالحة لـ 2023.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا.. فيديو

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

التعليم : لا تغيير في مناهج الثانوية العامة هذا العام.. والامتحانات إلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

نشرة المنوعات..طائرة عالقة أسفل كوبري.. وفتاة طول شعرها 6 أمتار.. وعروسان يدخلان إلى الزفاف على حفار

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

فيديو

جماعة ضغط وتجنيد نواب.. فضح خطة آبي أحمد لتحسين صورته أمام واشنطن

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ