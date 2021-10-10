أبرزها إنقاص الوزن.. فوائد التفاح الأخضر على الريق

يشتهر التفاح الأخضر بفوائده في مكافحة اضطرابات الجهاز الهضمي، وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد، وقدرته على تنظيم مستويات الجلوكوز، وتحسين الشهية.



يساعد التفاح الأخضر على معدة فارغة في الحفاظ على الصحة، وسوف نلقي نظرة على فوائده العديدة وفقا لموقع steptohealth.

فوائد مذهلة لـ التفاح الأخضر على الريق



مضادات الأكسدة

يعتبر التفاح الأخضر أحد المصادر الرئيسية للفلافونويد في الأنظمة الغذائية الغربية وغنيا بفيتامين سي، كلاهما يعمل كمضادات للأكسدة ويقضي على الجذور الحرة التي تسبب تلفًا لخلاياك.



تتمثل ميزة تناول تفاحة خضراء على معدة فارغة في أنها تمنح جسمك القدرة على محاربة هؤلاء المتطرفين من بداية اليوم، هذا يساعد في إنتاج الخلايا السليمة ويقلل من فرصة الإصابة بالأمراض المزمنة، وبالتالي، يعتبر التفاح الأخضر من أفضل أعداء أمراض القلب ومشاكل القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.



إنقاص الوزن

تناول تفاحة على معدة فارغة يساعد الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، نظرًا لأنها منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، بالكاد تصل إلى 80 سعرًا حراريًا للقطعة الواحدة، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، فهي تساعد في مكافحة الجوع في الصباح.



من الأفضل تناوله بشكل صحيح عند الاستيقاظ حتى يبدأ التمثيل الغذائي في العمل أثناء قيامك بمهامك قبل الإفطار.

من خلال تناول تفاحة مثل هذه، فإنك تسمح للألياف القابلة للذوبان بتعزيز عمل الأمعاء، هذا سيجعلك تشعر بالشبع مع طعام أقل في وجبة الإفطار.

تنظيم سكر الدم

يساعدك التفاح الأخضر على معدة فارغة على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم جدًا لمرضى السكر أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.



عليك أن تتذكر أنه أثناء النوم، يستمر التمثيل الغذائي الخاص بك في العمل وقد يواجه البنكرياس مشاكل في تنظيم الجلوكوز في جسمك.

لأن التفاح الأخضر غني بالألياف القابلة للذوبان، فإن تناوله على معدة فارغة يؤخر امتصاص السكر في الأمعاء، وهذا التأثير يستمر معظم اليوم.



هناك دراسات تظهر أن أولئك الذين يأكلون التفاح الأخضر على معدة فارغة تقل لديهم فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

صحة الأسنان

يمكنك تناول تفاحة خضراء على معدة فارغة والاستفادة من قشرتها، يحتوي هذا على الكثير من الألياف التي تحفز إنتاج اللعاب، سيساعد هذا في تقليل كمية البكتيريا في فمك والتي تهاجم أسنانك ويمكن أن تسبب تسوس الأسنان.