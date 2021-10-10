نزول الوزن السريع بدون سبب.. ومخاطره

عادة ما يميل الكثير من الأشخاص إلى فقدان الوزن بشكل سريع، ولكن فقدان الوزن السريع يشكل خطرا على جسمك، كما يعرف فقدان الوزن الشديد بأنه فقدان أكثر من 1 كجم في الأسبوع لفترة طويلة، في ظل هذه الظروف ، من غير المحتمل أن يكون جسمك قادرًا على المواكبة ولا بد أن تظهر الأعراض الملحوظة، قد يبدو البعض غير ضار على السطح ، مثل تساقط الشعر البسيط أو الشعور بالبرد بشكل متكرر، لكن الآثار الأخرى يمكن أن تكون ضارة جدًا بصحتك الجسدية والعقلية على المدى الطويل مثل.

وعندما يفقد الناس الوزن بسرعة كبيرة جدًا ، فإنهم غالبًا غير قادرين على الحفاظ عليه بنجاح، وفي الواقع ، وجدت الأبحاث أنه بعد فقدان الوزن ، فإن حوالي ثلثي من يتبعون نظامًا غذائيًا يكتسبون أكثر مما انخفض في البداية.

هذه مجرد واحدة من الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية لفقدان الوزن السريع.

ومن الآثار السلبية لفقدان الوزن السريع

1- حصوات المرارة

عندما تتكون حصوات المرارة ، يعاني المريض من ألم شديد مع عسر الهضم، تتشكل عندما لا يتم إطلاق العصارات الهضمية في المرارة بسبب نقص الطعام الذي يجب هضمه، ثم تتصلب هذه العصائر داخل المرارة ويمكن أن تسد الفتحة ، مما يسبب عسر الهضم مما يؤدي إلى مزيد من الألم وعدم الراحة.

2- انخفاض حاد في مستويات الطاقة

إن استهلاك سعرات حرارية غير كافية أو إنفاق الكثير منها سيؤدي بالتأكيد إلى آثار سلبية على مستويات الطاقة لديك، بصرف النظر عن الشعور بالتعب الجسدي ، قد تتضرر وظائفك المعرفية بالإضافة إلى إنتاجيتك، يمكن أن يتأثر مزاجك أيضًا.

3- القناة الهضمية

بصرف النظر عن الالتهاب ، تؤثر الأمراض الأخرى المرتبطة بالأمعاء مثل مرض الاضطرابات الهضمية على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله، يمكن أن تؤدي القناة الهضمية المختلة إلى الإسهال والقيء ، مما يؤدي إلى جفاف الجسم ويجعلك تفقد المزيد من الوزن. فقدان الوزن السريع من الأشياء التي يريد الكثير من الأشخاص الحصول عليها، ولكن يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بسرعة كبيرة ، خاصة من خلال تقنيات التجويع ، إلى عدد من الآثار الجانبية ، بعضها أكثر خطورة من البعض الآخر.