التعليم توافق على فتح فصل تخصص زراعة ومكافحة آفات النخيل والزيتون

لتنمية ومكافحه آفات النخيل والزيتون فصل جديد بواحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة وزارة التربية والتعليم على فتح فصل تخصص زراعة ومكافحه آفات النخيل والزيتون بمدرسة سيوة للثانوية الزراعية.

وأكد محافظ مطروح، أن هذا الفصل يعد أول فصل متخصص من نوعه في هذا المجال ، على مستوى المحافظة –وذلك تلبية لمطلب المزارعين وأهالي مدينة سيوة، والاهتمام بزراعة النخيل والزيتون كثروة زراعية واقتصادية يجب الحفاظ عليها ، وذلك وفقا للبرتوكول الموقع بين مديرتي التربية والتعليم والزراعة بمطروح في إطار ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل وخدمة المجتمعات المحلية .

وأشار إلى أنه سيتم إلحاق 40 طالب بالفصل ، مع دراسة منهج زراعه نخيل التمور العام الدراسي الحالي لتدريب وتعريف الطلاب بكيفية الزراعة ونمو النبات ، ووضع المناهج المتخصصة في مكافحة آفات النخيل والزيتون علي أن يكون التخصص في تدريس هذه المناهج المتخصصة ، من العام الدراسي الثاني 2022 / 2023 ، وتدريسها من خلال مدرسيين متخصصين بالتعاون مع مديرية الزراعة والإدارة الزراعية بسيوة في التدريبات العملية.