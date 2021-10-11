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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

رئيس النواب: العلاقات المصرية الكورية تشهد طفرة خاصة وتدشين جمعية للصداقة البرلمانية

رئيس النواب خلال
رئيس النواب خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مكتبه ظهر اليوم الاثنين بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر.


وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس الجمعية الوطنية الكورية والوفد المرافق له، مؤكداً على اعتزازه بهذه الزيارة والتي تُمثل تعزيزاً للتفاعل الثنائي بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشيراً إلى أن مجلس النواب المصري بصدد تدشين جمعية للصداقة البرلمانية مع الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن العلاقات الثنائية المصرية – الكورية تشهد طفرة خاصة في ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى وهو الأمر الذي يُلقي بظلال إيجابية نحو دفع سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات باتجاه الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكدبيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية على تقديره واعتزازه العميق بتلك الزيارة والتي تأتي وسط الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي تُمثل امتداداً للروابط التاريخية التي تجمع البلدين.


وعقب نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي نظيره الكوري في جولة داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية ومتحف المجلس استمع خلالها المسئول الكوري والوفد المرافق له لشرح واف حول تاريخ الحياة النيابية المصرية العريقة.

حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجمعية الوطنية كوريا الجنوبية مصر

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