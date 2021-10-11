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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كيف استعدت كليات جامعة حلوان للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢.. صيانة فى المدرجات واستقبال للطلاب الجدد والتأكيد على الإجراءات الاحترازية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 عميد فنون جميلة: 

تم تجهيز المدرجات وإجراء أعمال الصيانة

 عميد كلية الحقوق: 

الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية فى تقديم الطلاب الجدد

عميد الفنون التطبيقية: 

عمل تجديد وإعادة صيانة للمظلات الواقية من الشمس

 

بالتزامن مع إنطلاق العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ انهت كليات جامعه حلوان استعداداتها لتقلى طلابها اللقاح ضد كورونا.

وفي إطار استعدادات كلية الفنون الجميلة للدراسة قال الدكتور السيد قنديل عميد الكلية أنه تم مناقشة كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد مع السادة وكلاء الكلية وتم تجهيز المدرجات وإجراء أعمال الصيانه والتجديد وكذا وضع الجداول الدراسية وتنظيم أماكن ومواعيد المحاضرات.

وصرحت  الدكتورة  نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن الكلية استقبلت طلابها الجدد قبل بداية الفصل الدراسي الأول لإنهاء كافة الإجراءات لدخول الطلاب للكلية بالتعاون مع قسم شئون التعليم والطلاب بالكلية ليفسح المجال للطلاب الجدد التفرغ للعملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد .

وفى إطار متصل بدأ كلية الحقوق جامعة حلوان الاستعداد لبداية العام الدراسي مع الحرص على اتباع كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حتى تنتظم العملية التعليمية بالكلية للعام الجامعي الجديد  ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وأوضح الدكتور سلامة عبد التواب عميد الكلية أن الكلية على أتم الاستعداد لاستقبال للطلاب الجدد وبداية العام الجامعى 2022/2021 للتيسير على الطلاب الجدد فى التقديم للإلتحاق بكلية الحقوق .

وأثنى الطلاب الجدد على النظام وتيسير الإجراءات والمعاملة الطيبة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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وشارك فى استقبال الطلاب بكلية الحقوق تغريد فكرى مدير عام الكلية، واحمد بسطامى مدير رعاية طلاب الكلية، الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الطالب عمر الحسين رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق، الطالب سيد روبى نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية.

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وفى ذات السياق تبدأ كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان العام الجامعي الجديد في ظل حضور كامل للطلاب وانتظام للعملية التعليمية. 

وأشارت الدكتورة ميسون قطب أنه تم الاستعداد من خلال عمل تجديد وإعادة صيانة للمظلات الواقية من الشمس في فناء الكلية تحت إشراف الدكتور محمد شهدي الاستاذ المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلي، كما تم الانتهاء من صيانة المدرجات الدراسية لرفع كفاءتها وأوضحت عميد الكلية انه تم العمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال بوايات التعقيم وتوفير أجهزة قياس الحرارة وتم تخصيص عيادة للتعامل مع الاشتباه بأي حالة «كوفيد 19» تظهر بين الطلبة أثناء الدراسة، والتأكيد على التعقيم اليومي للقاعات الدراسية وكما تم تأمين كافة الوسائل   لضمان سلامة الطلاب وتوفير البيئة الآمنة لهم خلال العملية التعليمية.

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