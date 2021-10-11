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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هيثم دهب يوجه نصيحة لأصحاب الشعر "الهائش"

هيثم دهب مصمم شعر
هيثم دهب مصمم شعر النجوم

قال هيثم دهب مصفف شعر نجوم الفن، إنه حاصل على لقب أحسن مصفف شعر بالشرق الأوسط وتم تكريمه فى دبي، معبر عن سعادته بما حققه لنفسه ولمصر.


وأضاف مصفف شعر النجوم، خلال حواره ببرنامج" ست الستات" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أن الشعر لدى المرأة هو التاج وهو ما يبرز جمالها، موضحًا أن جميع السيدات يكون لديها اهتمام كبير بالشعر.


ولفت إلى أن العمل فى الشعر يكون بدقة عالية، وأكد علي أنه يقوم بعمليات "تست" تجارب قبل الصبغ أو أي شيء.


وأشار إلى أن الشعر فى بعض الأحوال لا يتحمل التغيير، ولذلك يكون هناك تجارب قبل أى شئ، وكشف أنه يحافظ على شعر السيدات بدرجة عالية جدًا.


وأوضح أن بعض السيدات تعانى من مشكلات فى الشعر وتكون غير مدركة لذلك، ولذلك ننصح جميع السيدات بعدم تنفيذ أى شيء بالشعر قبل تجربته.


وكشف أن الشعر “الهائش” يكون جاف ويحتاج لـ نسبة دهون أو شمع.

 

وعرض صور لـ بعض النجوم قام بتنفيذ قصات لشعرهم مثل: " كنده علوش، بوسي، و روبي، و أيتن عامر، و عبير صبري، درة وهنادي مهنا ومنة فضالي وهاجر أحمد و دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم ودينا الشربيني".

 

 

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قال هيثم دهب مصمم شعر النجوم، انه يوجد العديد من أنواع الأكستنشن، وتركيبات الشعر، ومن ابرز انواع الاكستنشن ما يلي:

١- اكستنشن كلبسات.
٢- اكستنشن دبل فيس.
٣- اكستنشن علي شكل باروكة.

ومن جانبه اكد دهب خلال القاءه كلمة في مؤتمر la famelo الذي اقيم في احد فنادق القاهرة، انه النوع الافضل للاكستنشن هي التي يتم تركيبها وفكها بسهولة وباستمؤار يوميا، وشلك حتى ني فرصة للشعر لكي يتنفس.

وتابع مصفف الشعر قائلا، ان الاكستنشن الثابتة يمكن ان تعمل على  تلف الشعر والبصيلة الخاصة بفروة الرأس، وذلك لعدم تهويتها جيدا، حيث انها ستقوم بعمل عازل للشعر من التنفس، ةالغسل عبر الشامبو و تغذيه بحمامات الكريم.

فيما اوضح دهب،  ان أفضل نوع هو الاكستنشن الذي يمكنها تركيبه وفكها، ويختلف اسعارها بحسب خامتها، حيث ان هناك نوعين وهما النوع الطبيعي والنوع الصناعي.

ونوه دهب،ان الاكستنشن الصناعي من اخطر الانواع، حيث يعمل على تدمير الشعر ويمكن ان يفسد خلال يومين لذلك ينصح باستخدام الشعر الطبيعي.

وتحدث هيثم عن البروتين والكيرياتين قائلا لا يخلو اي من البروتين والكيرياتين من ماده الفورمالين التي تعمل على فرد الشعر، لذا فهي مواد خطير على الحمل والاطفال، حيث اته ايضا لا ينصح بفرد الشعر باستخدام الكرايتين او غيرها من التقنيات.
 


 

هيثم دهب مصمم شعر النجوم دبي كندي علوش روبي الشعر هائش بوسي

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