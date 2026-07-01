القبض على المتهم بمحاولة التحرش بسيدة داخل ميكروباص في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة التحرش بها حال جلوسه بجوارها داخل سيارة "ميكروباص" بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، والمشكو فى حقه (أمين مخازن بإحدى الشركات – مقيم بدائرة القسم) ، وبسؤال الأولى قررت أنها حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" تصادف جلوس الثانى بجوارها وفوجئت بقيامه بمحاولة الالتصاق بها فقامت بتصويره لتوثيق الواقعة، وبسؤال الثانى أنكر قيامه بالتحرش بها وعلل تصرفه نظراً لضيق المكان بالسيارة واتهمها بالتشهير به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.