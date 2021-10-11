مصطفى حامد: كلوسيز يدخل في علاج جميع الأمراض

قال الدكتور مصطفى حامد، المستشار الطبي لشركة AMD، إن كلوسيز يحتوي على الأوميجا 3، ويساهم بشكل فعال في تقوية المناعة التي بدورها يمكنها مواجهة الفيروسات.

وأضاف مصطفى حامد، خلال لقائه ببرنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية ماري نعيم، أن الضغط النفسي والاكتئاب يؤدى إلى انخفاض المناعة.

وأشار مصطفى حامد إلى أن منتج كلوسيز يعتبر مكملا غذائيا مكونا من زيت كبد الحوت وبه فيتامين أ وفيتامين د واوميجا 3 .

وتابع أن "فيتامين أ" يعطي قوة للأغشية المخاطية للفم والأنف، مشيرا إلى أن كلوسيز يعمل على تقوية المناعة بشكل كبير.

وأكد مصطفى حامد، أن كلوسيز يدخل في علاج كل الأمراض، ويساعد الأمهات على حل مشاكل الوهن والضعف لأطفالهن وجميع أفراد الأسرة، موضحا أن جميع الأطفال اعتادوا على التجمعات واللعب، لذلك الجسم يحتاج إلى فيتامينات لتقوية المناعة وتزويد الطاقة، مشيراً إلى أن كلوسيز يضم جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.