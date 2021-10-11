مستشار الرئيس للشئون الصحية: دراسة تطعيم الأطفال أقل من 18 سنة.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن مصر لديها جرعات كبيرة تكفي تطعيم جميع المواطنين وهناك إقبال على تلقي لقاح كورونا من قبل المواطنين، لافتا إلى أن العالم أجمع لم يبدأ في إعطاء المواطنين الجرعة الثالثة "التنشيطية" وهي تعتبر إعادة تطعيم من جديد .

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الدولة قامت بتطعيم عدد كبير من العاملين في قطاعات التعليم بالإضافة إلى تطعيم الموظفين الذين يتعاملون مع أكبر عدد ممكن من الجمهور.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن هناك دول معينة هي التي قامت بتطعيم من هم أقل من 18 سنة ونقوم أيضا بعمل دراسات لتلقيح هذه الفئة ولكن بلقاحات معينة، لافتا إلى أن الأطفال يمكنهم حمل فيروس كورونا ونقله إلى غيرهم من كبار السن.