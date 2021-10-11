محافظ دمياط تبحث مع ممثلي البنك الزراعي سبل تفعيل مبادرات تطوير الريف المصري

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع أمجد فارس جورجى الرئيس التنفيذي لفروع وجه بحرى بالبنك الزراعى المصرى، وشريف الغزاوى المستشار التنفيذى لقطاع دمياط، و صابر عبد اللطيف رئيس البنك بقطاع دمياط.

وتناول اللقاء، سُبل تفعيل مبادرات لإشراك البنك بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يجرى حاليًا بعدد ٢٨ قرية بمركز كفر سعد، وذلك لتنفيذ خطة التحول الرقمى وإنشاء ماكينات للصراف الآلى وأيضاً تنفيذ مبادرة "باب رزق" لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالقرى.

وفى هذا السياق، ناقشت "محافظ دمياط" آليات تنفيذ مبادرات لتمويل مشروعات تخدم أهالى الريف، وذلك فى ضوء الدور الذى يقدمه البنك لدعم وتنمية الثروة الزراعية و الحيوانية ومشروعات تجميع الألبان لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أكدت أهمية تحقيق ذلك لتنفيذ نموذج تنموى بالتعاون مع كافة الأجهزة.

وعلى جانب آخر، بحثت" محافظ دمياط" مع ممثلى البنك مقترح اعداد اتفاقية بين الجانبين لتنفيذ مشروع لإحلال سيارات النقل الجماعي، وذلك بهدف تحديث وتطوير تلك السيارات بما يساهم فى توفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين، علاوة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب السيارات للتخفيف عن كاهلهم.

وفى ختام اللقاء، تسلمت "الدكتورة منال عوض" درع البنك الزراعى المصرى تقديرًا لحرصها الدائم على تحقيق التعاون المثمر وخلق جسور للتواصل بما يدعم عجلة التنمية على أرض المحافظة.