عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعداد القيادات وبناء فرق العمل.. دورة تدريبية بـ"خدمة اجتماعية" جامعة حلوان اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كامله لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج  التدريبية متاحة لجميع المهتمين  من داخل  الجامعة وخارجها

تقام الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة صفاء خضير خضير وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة.

ويقدم المركز خلال شهر أكتوبر دورات عن دورة إعداد القيادات وبناء فرق العمل اليوم وغدا 12 و13 أكتوبر 2021.


وعلي الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية الحجز عن طريق مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية.

 وللمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة صفحة المركز على الرابط التالي:
 

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن مازدا 6 السيدان موديل 2023

هل يجوز صلاة الفجر مقدمًا بسبب ظروف العمل والسفر؟.. الإفتاء توضح

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على ليبيا

فيفو تطلق هاتفا خارقا بأقوى معالج في السوق.. قريبا

دعاء بداية الدراسة.. أذكار وأدعية مجربة للنجاح والتوفيق

بعثة الزمالك تصل كينيا استعدادا للقاء توسكر في دوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

الطقس غدا.. أمطار على القاهرة والجيزة ودرجة الحرارة في الصعيد مرتفعة

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ