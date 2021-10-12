إعداد القيادات وبناء فرق العمل.. دورة تدريبية بـ"خدمة اجتماعية" جامعة حلوان اليوم

ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كامله لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج التدريبية متاحة لجميع المهتمين من داخل الجامعة وخارجها

تقام الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة صفاء خضير خضير وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة.

ويقدم المركز خلال شهر أكتوبر دورات عن دورة إعداد القيادات وبناء فرق العمل اليوم وغدا 12 و13 أكتوبر 2021.



وعلي الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية الحجز عن طريق مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية.

وللمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة صفحة المركز على الرابط التالي:

