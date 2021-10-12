ما فيه أي تونسي هينساه.. لطيفة: أشكر مصر قيادة وشعبا

قالت الفنانة لطيفة، إن “مصر وتونس بلد واحد بالنسبة لي” ، مؤكدة أن خروج الملايين من الشعب التونسي بعد الظروف الصعبة وخروج الملايين من التوانسة بعد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأضافت لطيفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن تونس مرت بظروف صعبة منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن ما قام به الرئيس قيس سيعد أنقذ تونس وسبب فرحة لـ 12 مليون تونسي .

وتابعت الفنانة لطيفة، أن شعبنا لديه طموحات كبيرة، خاصة في تمكين المرأه، معلقة “ مش مستغربة من تعيين رئيسة حكومة تونسية و9 نساء تولوا حقائب وزارية فانا لدي ثقة في المرأة التونسية”.

نزلت من الإستديو

وأشارت لطيفة إلى “انا خت بعضى ونزلت من الإستديو على طول وعملت أغنية اسمها “تحيا الشعب” للتعبير على ما حدث في تونس وانا كفنانة دي طريقتي فى التعبير”.

وأكدت الفنانة لطيفة، إنني أرغب في أن أشكر مصر قيادة وشعبا على مساندة الشعب التونسي في جائحة كورونا وعمر ما فيه أي مواطن تونسي هينساه".