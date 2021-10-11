مفاجأة صادمة.. صحيفة أمريكية تكشف منشأ فيروس كورونا وسبب انتقاله للبشر

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأثنين، تقريرا مفصلا، يتحدث عن منشأ فيروس كورونا وسبب إنتقاله للبشر.

ورجحت الصحيفة الأمريكية،احتماليه انتقال فيروس كورونا من الخفافيش إلى حيوانات برية في مزارع صينية ومن ثم إلى البشر في مقاطعة هوبي.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن منظمة الصحة العالمية والحكومة الصينية تقولان إن الأصل المحتمل للوباء هو الانتقال الطبيعي عبر الحياة البرية، ولكن الحكومة الصينية ترفض إتاحة إمكانية وصول العلماء إلى بعض المناطق في الصين.

وأضافت واشنطن بوست "مئات الكهوف ومناطق الحياة البرية تنتشر في مقاطعة هوبي، حيث يوجد أكبر الكهوف في المنطقة وتمتد ممراته إلى 37 ميلا، وتحتوي العديد من الخفافيش".

كما أشارت إلى أن هذه المنطقة تمتاز بوجود مزارع كانت تحوي مئات الآلاف من الحيوانات البرية، وهو ما يجعل العلماء يعتقدون أن هذه الحيوانات قد تكون مضيفا وسيطا لفيروسات تنتقل من الخفافيش إلى البشر".

وقالت واشنطن بوست إنها زارت هذه المنطقة التي تبعد نحو ست ساعات عن ووهان، حيث اكتشف فيروس كورونا لأول مرة هناك.

وأشارت إلى أن "إنشي تضم نحو 290 مزرعة كانت تحتوي على 450-780 ألف حيوان بري".

وقال عالم الأحياء في جامعة أريزونا الأمريكية مايكل ووربي: "إننا نحتاج حقا لمعرفة المزيد حول الفيروسات التي تنتشر في تلك الخفافيش في كهوف إنشي".

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن عالم أجنبي عمل لسنوات مع معهد ووهان، قوله إن "البحث الميداني للمعهد في كهوف الخفافيش قد تم تعليقه منذ بدء الوباء".