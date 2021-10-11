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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تشيد بدور الأردن التاريخي بحماية القدس..وتؤكد: هذه الدول أساس ازدهار المنطقة

صدى البلد

بحث وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي بيان صادر عن السفارة الإيرانية في عمّان، أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في اتصاله الهاتفي مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، دعوة إيران "لعلاقات ودية وأخوية واحترام متبادل مع دول المنطقة و دعا البلدين إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية في المنطقة من أجل تحسين العلاقات الثنائية".

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان دعم إيران "للحوار و التعاون الاقليمي بعيدا عن التدخلات الخارجية، و أكد أن توسيع نطاق التعاون بين دول المنطقة وخاصة إيران والعراق وسوريا والأردن هي أساس لمزيد من الازدهار الاقتصادي والاستقرار في المنطقة".

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وأكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان لنظيره الأردني أيمن الصفدي، على "دور الأردن التاريخي في حماية ورعاية القدس وغيرها من المواقع الإسلامية والمسيحية في المدينة ضد جهود النظام الصهيوني لممارسة سيادته على هذه المواقع المقدسة".

وشدد أمير عبد اللهيان على ضرورة أن تتحمل جميع الدول الإسلامية مسؤولية قضية فلسطين و القدس و التركيز على العمل المشترك. بحسب البيان.

ومن جهته، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في هذا الاتصال الهاتفي العلاقات مع إيران بأنها ذو أهمية و قائمة على الاحترام المتبادل، و أكد على ضرورة التفاهم في إطار المصالح المشتركة في ظل الخلافات الموجودة في المنطقة.

ايران الأردن أمير عبد اللهيان أيمن الصفدي القدس

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