يتعلق بـ دولة عربية.. تحذير شديد اللهجة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ إيران



أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تراقب عن كثب ما يجري في سوريا وعلاقته بإيران.

ووفقا لشبكة "العربية"، شدد بينيت على أن اسرائيل ستعمل بكل قوتها على إنهاء الوجود الإيراني في سوريا، مشيرا إلى أن طهران تريد إنشاء جماعات مسلحة هناك.

وحذر رئيس حكومة الاحتلال طهران من اتخاذ إجراءات تجاه وجود القوات الإيرانية في سوريا حيثما وكلما لزم الأمر، مؤكدا أنه لا يوجد سبب لوجود إيران في سوريا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "المغامرة الإيرانية على حدودنا الشمالية يجب أن تنتهي".

وأوضح بينين أن إيران تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن مرتفعات الجولان، وتريد مهاجمة إسرائيل من خلال نشر قواتها العسكرية في سوريا.

وكان رئيس الورزاء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أكد، أمس الأحد، أن العالم لا يزال ينتظر قرار إيران بشأن العودة إلى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن طهران تستغل الوقت.

وأضاف بينيت، في حديث له خلال لقائه المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، أنه ملتزم بضمان عدم حصول إيران على أي سلاح نووي.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتقد الغرب الذي ينتظر إيران لتقرر كيفية إجراء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.