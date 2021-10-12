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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أزمة الشناوي والحضري.. فيديو

الشناوي والحضري
الشناوي والحضري

علق الكابتن أحمد حسام ميدو، على أزمة الشناوي والحضري، قائلا "واضح إن الشناوي لم يكن سليما بنسبة 100% قبل المباراة".

 

وأضاف "ميدو"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "جميعنا نعلم أن الشناوي كان مصابا قبل المباراة، وعند تبديله وجه حديثه لعصام الحضري، وقال له "أنا قولت لك بلاش أشوط"، موضحا: "الشناوي مكنش عايز يشوط وهذا معناه أنه لم يكن سليما بنسبة 100%".


وأشار: "طالما اللاعب مش سليم الأفضل له عدم المشاركة في المباراة لكي لا أخاطر به"، متابعا: "بديل الشناوي كويس لذلك كان الأفضل إراحته".

شاهد... محمد الشناوي ينفعل علي عصام الحضري بعد تعرضه للإصابة

تعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة خلال مباراة ليبيا دون تدخل أى لاعب فى كرة مشتركة.

 

ودفع مدرب المنتخب، بـ محمد أبوجبل فى الدقيقة 27، وأثناء خروج محمد الشناوي ظهر عليه الغضب وعاتب عصام الحضري بأنه شارك فى مباراة اليوم.

ام بي سي مصر احمد حسام ميدو محمد الشناوي عصام الحضري منتخب مصر مباراة اليوم

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