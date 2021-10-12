هاشتاج الحضري يتصدر.. ومغردون: من يحاسبه على التضحية بالشناوي

تصدر الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر ترند موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر؛و جاء ذلك بعد ان عاتب محمد الشناوي الحضري خلال استبداله و نزول محمد أبو جبل ، بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء مصر و ليبيا ، في اطار مواجهات الجولة الرابعة بتصفيات افريقيا المؤهلة بكأس العالم .

ودشن عدد كبير من مستخدمي تويتر هاشتاج وتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتي :

و كان قد حقق منتخب مصر فوزا مستحقا على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنغازي فى الجولة الـ الرابعة ، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتأهل منتخب ألمانيا لنهائيات بطولة كأس العالم « قطر 2022» بفوزه على مقدونيا الشمالية بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من التصفيات.

أكدت إدارة الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مستمر في أداء عمله حتي نهاية تعاقده.