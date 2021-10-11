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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. مصر تنتصر على ليبيا.. وألمانيا أول المتأهلين لمونديال قطر

مباراة مصر وليبيا
مباراة مصر وليبيا

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

مصر تسحق ليبيا 3-0 وتنفرد بصدارة المجموعة

حقق منتخب مصر فوزا مستحقا على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنغازي فى الجولة الـ الرابعة ، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

بعد فوزه على مقدونيا .. منتخب ألمانيا أول المتأهلين لكأس العالم في قطر

تأهل منتخب ألمانيا لنهائيات بطولة كأس العالم « قطر 2022» بفوزه على مقدونيا الشمالية بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من التصفيات.

انفعل على عصام الحضري .. محمد الشناوي يخرج مصابا فى لقاء ليبيا

تعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة خلال مباراة ليبيا دون تدخل أى لاعب معه فى كرة مشتركة .

البقاء أم الرحيل.. تعرف على حقيقة فشل التجديد بين الأهلي وموسيماني

أكدت إدارة الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مستمر في أداء عمله حتي نهاية تعاقده.

 

مصر موسيمانى منتخب مصر عصام الحضري أخبار الرياضة بيتسو موسيماني محمد الشناوي صدى البلد

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