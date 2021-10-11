مصر تسحق ليبيا 3-0 وتنفرد بصدارة المجموعة

حقق منتخب مصر فوزا مستحقا على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنغازي فى الجولة الـ الرابعة ، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 40 عن طريق أحمد أبو الفتوح من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ويشاهدها الحارس وهي تسكن شباكه.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق مصطفى محمد من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من عمر مرموش من الناحية اليسرى.

وجاء هدف منتخب مصر الثالث فى الدقيقة 72 عن طريق رمضان صبحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة ينفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة السادسة .

وجاء ترتيب المجموعة السادسة كالاتي :

1- مصر 10 نقاط.

2- ليبيا 6 نقاط .

3- الجابون 4 نقاط .

4- أنجولا 3 نقاط .

وبدأ منتخب مصر بالضغط المتواصل من أجل إدراك هدف مبكر لإرباك صفوف منتخب ليبيا.

وتوقفت المباراة لإصابة سند الورفلي مدافع المنتخب الليبي بعد اصطدام قوي بمصطفى محمد لاعب منتخب مصر فى الدقيقة 7 .

واحتسب تسلل على مصطفى محمد لاعب منتخب مصر نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي منتخب ليبيا في الدقيقة 11 .

وجاءت ركلة حرة مباشرة لليبيا في وسط ملعب منتخب مصر من جهة اليسار، نفذها فيصل بدري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحمد فتوح برأسية سهلة بعيدا عن مناطق الخطورة في الدقيقة 12 .

وحاول عمر مرموش لاعب منتخب مصر اختراق منطقة جزاء ليبيا من جهة اليمين لكنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي من المدافع عبد الله شريف في الدقيقة 13 .

وجاءت تسديدة ضعيفة للغاية عن طريق مؤيد اللافي لاعب منتخب ليبيا من على حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى دون خطورة على الحارس محمد الشناوي فى الدقيقة 14 .

وجاء هدف محقق ضائع للمنتخب المصري بعد تحرك ذكي من عمر مرموش داخل منطقة جزاء ليبيا خلف المدافعين حاول خلاله استغلال الخروج الخاطئ من الحارس محمد نشنوش وسدد كرة قوية في الزاوية المغلقة إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل فى الدقيقة 22 .

تعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة خلال مباراة ليبيا دون تدخل أى لاعب معه فى كرة مشتركة .

ودفع مدرب المنتخب بـ محمد أبوجبل فى الدقيقة 27 وأثناء خروج محمد الشناوي قام بعتاب وظهر عليه الغضب من عصام الحضري بأنه شارك فى مباراة اليوم .

وتواصل محاولة هجومية للمنتخب المصري من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح الذي أرسل كرة عرضية ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها مصطفى محمد برأسية غير متقنة مرت دون خطورة أعلى العارضة العلوية للمرمى فى الدقيقة 30 .

واستمرت المحاولات الهجومية للمنتخب المصري بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية وصلت بالنهاية لمصطفى محمد داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى ليسدد كرة يسارية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس محمد نشنوش فى الدقيقة 34 .

ونفذت ركلة ركنية لليبيا على يسار مرمى مصر، نفذها محمد الطبال بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها المعتصم صبو برأسية قوية مرت بشكل قريب نسبيا أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد أبو جبل فى الدقيقة 45 .

وتلقي اكرم توفيق اول بطاقة صفراء في المباراة نتيجة عرقلة متعمدة للمعتصم صبو لاعب منتخب ليبيا فى الدقيقة 52 .

وفي الدقيقة 58 ، جاءت تسديدة قوية عن طريق عمرو السولية لاعب منتخب مصر من داخل منطقة جزاء ليبيا مرت بشكل قريب نسبيا أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد نشنوش.