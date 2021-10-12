سيراميكا كليوباترا يتعادل سلبيا مع الاتحاد الليبي وديا

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع منافسه الاتحاد الليبي وديا في المباراة التي أقيمت مساء أمس استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري .

ويسعي هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا لتجهيز لاعبيه لمنافسات بطولة الدوري .

ويطمح فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق انجاز كبير يليق بإسم النادي في الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز .

صفقات سيراميكا كليوباترا

نجح نادي سيراميكا كليوباترا في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من الصفقات القوية استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

حيث افتتحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أولي الصفقات بالتعاقد مع المهاجم الدولي باسم مرسي، قادما من صفوف نادي مصر للمقاصة.

وبعدها التعاقد مع المدافع محمود البدري، قادما من صفوف نادي سموحة لمدة ٣ مواسم، ثم التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي المقاصة.

كما ضم نادي سيراميكا كليوباترا لاعب خط الوسط التونسي بلال السعيداني لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي ضمك السعودي.

ثم التعاقد مع مصعب البطاط، الجناح الأيمن الدولي الفلسطيني لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني.

وعلى مستوى خط الهجوم تعاقد نادي سيراميكا كليوباترا مع ايفانز منساه، لاعب الوسط الهجومي لمنتخب غانا الأوليمبي لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي الدحيل القطري.

وضم محمود نعيم ، الظهير الأيمن قادمًا من نادي إنبي لمدة موسم علي سبيل الإعارة .



واختتمت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا موسم التعاقدات بالحصول على خدمات عمرو الحلواني ، الجناح الأيسر قادمًا من نادي أسوان، لمدة موسمين .

واستعاد نادي سيراميكا كليوباترا خدمات المهاجم حمزة مجدي، بعد انتهاء إعارته لنادي أسوان، ولاعب خط الوسط، مصطفى بهاء، بعد انتهاء إعارته لصفوف نادي أبو قير للأسمدة، ولاعب الوسط، علي الملواني، بعد انتهاء إعارته في نادي بورتو.

صفقات نادي سيراميكا كليوباترا

1- باسم مرسي

2- محمود البدري

3- محمد كوكو

4- بلال سعيداني

5- مصعب البطاط

6-ايفانز منساه

7- محمود نعيم

8- عمرو الحلواني

245034929_2414637345333229_6287585785798418471_n

245034929_2414638235333140_3799321203083103908_n

245073974_2414637465333217_3281359417421679124_n

245149503_2414637505333213_3764769635156745858_n

245161982_2414637425333221_6957477230863243112_n

245162655_2414638061999824_9098007142179282706_n

245165334_2414637731999857_911593974109618909_n

245167513_2414637381999892_1139863872071523272_n

245171549_2414637925333171_7153893132976240462_n

245206316_2414638145333149_7816119481425293749_n

245221392_2414637791999851_6199927771238064077_n

245232968_2414638001999830_5122028618097042533_n

245232977_2414637845333179_5369847818467751672_n

245245232_2414637268666570_8504425636877856415_n

245259183_2414637658666531_1370355424491748906_n

245320157_2414637551999875_3841056484341992184_n

245343529_2414637215333242_4883389319668865150_n

245386201_2414637605333203_8769035193343087632_n