أخبار الفن.. احتمال ببتر قدم نجل عبدالمطلب.. وموعد عرض مسرحية هنيدي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها عن نجل عبد المطلب ، وعن موعد مسرحية محمد هنيدي وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

تعرض نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، لوعكة صحية، حيث تواجد في المغرب منذ سنوات عقب تعرضه لأزمة مالية.

حل الفنان كمال أبو رية والمخرج أحمد خالد أمين ضيوف على موقع صدى البلد لتكريمهما عن أحدث أعمالهما حكاية قلب مفتوح ضمن مسلسل ورا كل باب.

كشفت النجمة بشرى- في تصريح خاص لصدى البلد- حقيقة الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن إقصائها من مهرجان الجونة خلال الدورة المقبلة.

حل الفنان محمد قماح ضيفا على موقع صدى البلد للاحتفاء بنجاح فيديو كليب أغنيته الجديدة “سندريلا” الذي حقق آلاف المشاهدات منذ طرحه على قناته على موقع يوتيوب.

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موعد عرضَ مسرحية "سلام مربع" للفنان محمد هنيدي ضمن موسم الرياض.

كشفت زينب يوسف شعبان ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان عن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى من خلال مشاركتها في مسلسل كويتي يحمل اسم “ديوانية الحب”.

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد المطربة ياسمين نيازي ، والتي قدمت بعض الأغاني المتميزة وقدمت نفسها للجمهور بشكل قوى..