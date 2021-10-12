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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. احتمال ببتر قدم نجل عبدالمطلب.. وموعد عرض مسرحية هنيدي

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها عن نجل عبد المطلب ، وعن موعد مسرحية محمد هنيدي وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نجل محمد عبدالمطلب يتعرض لأزمة صحية شديدة واحتمال ببتر قدمه

تعرض نور عبد المطلب نجل الفنان  الراحل محمد عبد المطلب، لوعكة صحية، حيث تواجد في المغرب منذ سنوات عقب تعرضه لأزمة مالية.


كمال أبو رية وأحمد خالد أمين ضيفا صدى البلد.. صور

حل الفنان كمال أبو رية والمخرج أحمد خالد أمين ضيوف على موقع صدى البلد لتكريمهما عن أحدث أعمالهما حكاية قلب مفتوح ضمن مسلسل ورا كل باب.

بشرى تكشف حقيقة إقصائها من الدورة المقبلة لمهرجان الجونة| خاص

كشفت النجمة بشرى- في تصريح خاص لصدى البلد- حقيقة الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن إقصائها من مهرجان الجونة خلال الدورة المقبلة.

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

حل الفنان محمد قماح ضيفا على موقع صدى البلد للاحتفاء بنجاح فيديو كليب أغنيته الجديدة “سندريلا” الذي حقق آلاف المشاهدات منذ طرحه على قناته على موقع يوتيوب. 

تركي آل الشيخ يكشف موعد عرض مسرحية محمد هنيدي سلام مربع

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موعد عرضَ مسرحية "سلام مربع" للفنان  محمد هنيدي ضمن موسم الرياض.

ابنه الراحل يوسف شعبان تخوض أولى تجاربها الفنية بمسلسل كويتي

كشفت زينب يوسف شعبان  ابنة الفنان  الراحل يوسف شعبان عن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى من خلال مشاركتها في مسلسل كويتي يحمل اسم “ديوانية الحب”.


في عيد ميلاد ياسمين نيازي .. سبب القبض عليها وأبرز محطاتها الفنية

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد المطربة ياسمين نيازي ، والتي قدمت بعض الأغاني المتميزة وقدمت نفسها للجمهور بشكل قوى..

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