محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

حل الفنان محمد قماح ضيفا على موقع صدى البلد للاحتفاء بنجاح فيديو كليب أغنيته الجديدة “سندريلا” الذي حقق آلاف المشاهدات منذ طرحه على قناته على موقع يوتيوب.

محمد قماح في ندوة صدى البلد

كشف محمد قماح عن تعاونه مع زوجته “رودي" فنيا لأول مرة في فيديو كليب سندريلا، وتحدث عن خبراتها الإخراجية السابقة ورؤيتها الفنية التي تحمس لظهورها في عمل مشترك بينهما.

كما تحدث محمد قماح عن أعماله الجديدة وألبومه المقرر طرحه كاملا قريبا، وتلحينه لأغنيات لنجوم آخرين، وغيرها من الأخبار الحصرية.

محمد قماح

محمد قماح وشذى حسون

حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد طرحها في أغسطس الماضي على موقع "يوتيوب".

وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية.

وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.

محمد قماح



أغنية “كلمة حلوة” لمحمد قماح و شذى حسون، من كلمات: رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع: محمد قماح، وميكس وماستر : خالد رؤوف، وجيتارات: جاليليو، إخراج : زوبيان وتوزيع شركة "شبكة ميوزيك" .

كما احتفى الفنان محمد قماح، بنجاح أغنيته الجديدة التي يقدمها مع حماده هلال “أم أحمد" وتصدرها تريند موقع تويتر عقب ساعات من طرحها على موقع يوتيوب.

طرح حماده هلال، أغنية أم أحمد عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، ميكس وماستر خالد رؤوف.

جاء ذلك، بعدما انتهى “هلال” من تصوير الفيديو كليب الذي ظهر فيه إلى جانب سائق مقطورة، وفي منطقة شعبية يحتفل مع الجيران بالمناسبات وهي المشاهد التي تعبر عن كلمات الأغنية.