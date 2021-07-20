أم أحمد.. محمد قماح يحتفي بنجاح أغنيته الجديدة مع حمادة هلال

احتفى الفنان محمد قماح، بنجاح أغنيته الجديدة التي يقدمها مع حماده هلال “أم أحمد" وتصدرها تريند موقع تويتر عقب ساعات من طرحها على موقع يوتيوب، واقتربت من تحقيق 200 ألف مشاهدة خلال وقت قليل.

طرح حماده هلال، أغنية أم أحمد عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، ميكس وماستر خالد رؤوف.

جاء ذلك، بعدما انتهى “هلال” من تصوير الفيديو كليب الذي ظهر فيه إلى جانب سائق مقطورة، وفي منطقة شعبية يحتفل مع الجيران بالمناسبات وهي المشاهد التي تعبر عن كلمات الأغنية.

المداح 2

ونفى الفنان حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.

وقال السيناريست أمين كمال، إن الفنان حماده هلال هو صاحب فكرة مسلسل" المداح" الذي عرض في رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن "هلال" عرض عليه فكرة مسلسل نابعة من قيام شخص ريفي يتيم يمدح النبي، ومن ثم تم تطوير الفكرة مع المخرج أحمد سمير فرج.

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلاميان ، ليلى عز العرب، وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن لديه ورشة تأليف ولكن ليس بالمعنى المتعارف عليه ، معقبًا: "احنا بنكون شبه مقيمين مع بعض ، وبنخرج نروح سينما، ومش بنجتمع عشان شغل، بنجتمع عشان احنا صحاب، وعشان كده مفيش نفسيات بينا".

ولفت إلى أنه يقود ورشة الكتابة، ليس لأنه الأفضل، ولكن لأنه كان رئيسًا لاتحاد طلاب أكاديمية الفنون، معقبًا: "عشان كنت رئيس اتحاد الطلاب وثقوا فيا، وكلنا نعمل على تطوير فكرة أي مسلسل او فيلم".

وظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.