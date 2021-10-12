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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كمال أبو رية وأحمد خالد أمين ضيفا صدى البلد.. صور

كمال أبو ريه وأحمد
كمال أبو ريه وأحمد خالد أمين

حل الفنان كمال أبو رية والمخرج أحمد خالد أمين ضيوف على موقع صدى البلد لتكريمهما عن أحدث أعمالهما حكاية قلب مفتوح ضمن مسلسل ورا كل باب .

وتحدث الفنان كمال أبو رية عن كواليس تعاونه مع  أبطال هذة  الحكاية ؛ وعن تعاونه مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الثانية .

كما كشف أحمد خالد أمين عن أسرار اختياره للفنان كمال أبو ريه وعن دعمه الفنانين الشباب .

كمال أبو رية يتحدث عن الحلقات القصيرة :

قال الفنان كمال أبو رية ان تجربة الحلقات القصيرة في الدراما هي تجربة جيدة.

و أضاف أبو رية خلال لقاءه مع الاعلامى  عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انا كنت محرج جدا  و انا اقوم بعمل فيديو تيك توم مع نور إيهاب في مسلسل ورا كل بابا ( حكاية قلب مفتوح) ودي اول مرة اخوض تلك التجربة .

و تابع انه اول مرة اعمل مع الفنانة فيدرا و حصل هارمونى رائع بيننا في التمثيل و هي فنانة كبيرة .

و نفى أبورية انه سيقوم بتقديم جزء ثان من مسلسل سوق العصر مع الفنان احمد عبد العزيز ، واوضح انه بالفعل كان هناك فكرة ولكنها توقفت بسبب ضعف الورق.

حكاية قلب مفتوح تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج تامر مرسي ، وتدور أحدثها حول النتائج المرتبة على أستخدام مواقع التواصل الإجتماعى بشكل مبالغ فيه


حكاية قلب مفتوح من بطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدي رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدي.

كمال ابو رية أحمد خالد أمين ضيوف على موقع صدى البلد حكاية قلب مفتوح عمرو الليثي

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