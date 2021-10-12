الحمد لله على كل شيء.. أفشة يعلن تأجيل زفافه

اعلن محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تأجيل حفل زفافة نظرا لتعليمات لسلطات الأمنية الخاصة بظروف كرونا .

و كتب أفشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي غدا في البلد وذلك بناء على تعليمات السلطات الأمنية نظرا لظروف الكورونا و حرصا علي حياة كل أهلى واخواتي اللى كانو هيشرفونى وحابب كل الناس اللى كل صحابي و اهلي و كل الناس اليس كلمتني و بعتتلي يهنوني وطبعا كنت اتمني نقدر نفرح مع بعض لكن لابد من احترام القانون و الالتزام بما يخص أمن بلدنا وصحة أهلنا فى المقام الأول، شكرا ليكم وفرحتكم وصلتني والحمد لله علي كل شيء".

و كان قد استعد محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لإقامة حفل زفافه داخل قرية "كومبرة"، مسقط رأسه بمركز كرداسة في محافظة الجيزة، غدًا الموافق الثلاثاء.

وحرص محمد مجدي “أفشة” علي دعوة جميع أهالي قرية "كومبرة"، في دعوة عامة علي لافتات علقت في شوارع القرية، ما أحدث فرحة عارمة وكبيرة بين أهالي قرية كومبره ومركز كرداسة بأكمله من أجل زفاف "أفشة".

ورصدت عدسة "صدي البلد" مظاهر الاستعدادات لحفل زفاف اللاعب محمد مجدي "أفشة"، وسط تزيين الشوارع بديكورات ملونة ومتعددة، مع كتابة أسمه "أفشة" بخطوط كبيرة وعريضة وسط الديكورات باللون الأسود.

ويقوم شباب وأهالي قرية كومبرة، بالمساعدة في تزيين الشارع والمكان المخصص لفرح اللاعب محمد مجدي "أفشة"، علي أتم الاستعداد للاحتفال بمراسم حفل الزفاف غدًا الثلاثاء.

و أعلن الفنان إيهاب توفيق، إحياء حفل زفاف نجم النادي الأهلي محمد مجدى "أفشة"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب إيهاب توفيق: "شرفني كابتن محمد مجدي قفشه في خان المعز وبحضور حبيبي سعفان ومجموعه كبيرة من الأصدقاء .. ألف مبروك ياكابتن مصر الزواج وعقبال مانشوف أولادك إن شاء الله".