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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في مصر

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع صدي البلد الاخباري لقراءة خدمة عرض مواقيت الصلاة في مصر وذلك ليوم الثلاثاء 12-10-2021 . 

مواقيت الصلاة في مصر 


محافظة القاهرة
أذان الفجر  : ٤:٢٧ ص
الشروق: ٥:٥٤ ص
أذان الظهر: ١١:٤٠ ص

أذان العصر: ٢:٥٨ م

أذان المغرب :٥:٢٦ م

أذان العشاء : ٦:٤٤ م.

محافظة الإسكندرية
صلاة الفجر : ٤:٣٤ ص

الشروق : ٦:٠٢ ص

صلاة الظهر: ١١:٤٨ ص

صلاة العصر : ٣:٠٥ م

صلاة المغرب :٥:٣٣ م

صلاة العشاء : ٦:٥١ م.

محافظة الجيزة
صلاة الفجر : ٤:٣٧ ص

الشروق : ٦:٠٢ ص

صلاة الظهر : ١١:٥٠ ص

صلاة العصر : ٣:٠٨ م

صلاة المغرب : ٥:٣٦ م

صلاة العشاء : ٦:٥٣ م

محافظة أسيوط
أذان الفجر : ٤:٢٨ ص

الشروق : ٥:٥٢ ص

أذان الظهر : ١١:٤١ ص

أذان العصر : ٣:٠٠ م

أذان المغرب : ٥:٢٩ م

أذان العشاء : ٦:٤٤ م

محافظة قنا
أذان الفجر : ٤:٢٢ ص

الشروق : ٥:٤٦ ص

أذان الظهر : ١١:٣٥ ص

أذان العصر : ٢:٥٤ م

أذان المغرب : ٥:٢٣ م

أذان العشاء : ٦:٣٨ م

محافظة الأقصر
صلاة الفجر : ٤:٢٤ ص

الشروق : ٥:٤٧ ص

صلاة الظهر : ١١:٣٧ ص

صلاة العصر : ٢:٥٧ م

صلاة المغرب : ٥:٢٦ م

صلاة العشاء : ٦:٤٠ م

محافظة أسوان
صلاة الفجر : ٤:٢٣ ص

الشروق : ٥:٤٥ ص

صلاة الظهر : ١١:٣٦ ص

صلاة العصر : ٢:٥٦ م

صلاة المغرب : ٥:٢٦ م

صلاة العشاء : ٦:٣٩ م

صلاة العشاء صلاة المغرب صلاة العصر صلاة الظهر صلاة الفجر أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر اذان المغرب أذان العشاء

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