مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في مصر

يقدم موقع صدي البلد الاخباري لقراءة خدمة عرض مواقيت الصلاة في مصر وذلك ليوم الثلاثاء 12-10-2021 .
مواقيت الصلاة في مصر
محافظة القاهرة
أذان الفجر : ٤:٢٧ ص
الشروق: ٥:٥٤ ص
أذان الظهر: ١١:٤٠ ص
أذان العصر: ٢:٥٨ م
أذان المغرب :٥:٢٦ م
أذان العشاء : ٦:٤٤ م.
محافظة الإسكندرية
صلاة الفجر : ٤:٣٤ ص
الشروق : ٦:٠٢ ص
صلاة الظهر: ١١:٤٨ ص
صلاة العصر : ٣:٠٥ م
صلاة المغرب :٥:٣٣ م
صلاة العشاء : ٦:٥١ م.
محافظة الجيزة
صلاة الفجر : ٤:٣٧ ص
الشروق : ٦:٠٢ ص
صلاة الظهر : ١١:٥٠ ص
صلاة العصر : ٣:٠٨ م
صلاة المغرب : ٥:٣٦ م
صلاة العشاء : ٦:٥٣ م
محافظة أسيوط
أذان الفجر : ٤:٢٨ ص
الشروق : ٥:٥٢ ص
أذان الظهر : ١١:٤١ ص
أذان العصر : ٣:٠٠ م
أذان المغرب : ٥:٢٩ م
أذان العشاء : ٦:٤٤ م
محافظة قنا
أذان الفجر : ٤:٢٢ ص
الشروق : ٥:٤٦ ص
أذان الظهر : ١١:٣٥ ص
أذان العصر : ٢:٥٤ م
أذان المغرب : ٥:٢٣ م
أذان العشاء : ٦:٣٨ م
محافظة الأقصر
صلاة الفجر : ٤:٢٤ ص
الشروق : ٥:٤٧ ص
صلاة الظهر : ١١:٣٧ ص
صلاة العصر : ٢:٥٧ م
صلاة المغرب : ٥:٢٦ م
صلاة العشاء : ٦:٤٠ م
محافظة أسوان
صلاة الفجر : ٤:٢٣ ص
الشروق : ٥:٤٥ ص
صلاة الظهر : ١١:٣٦ ص
صلاة العصر : ٢:٥٦ م
صلاة المغرب : ٥:٢٦ م
صلاة العشاء : ٦:٣٩ م