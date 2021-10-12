منتخب مصر يصل منذ قليل للقاهرة بعد الفوز على ليبيا بتصفيات كأس العالم

وصلت بعثة منتخب مصر الي مطار القاهرة بعد الفوز علي ليبيا أمس بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2020 .

حقق منتخب مصر الفوز علي منافسه ليبيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .



افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 40 عن طريق أحمد أبو الفتوح من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ويشاهدها الحارس وهي تسكن شباكه.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق مصطفى محمد من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من عمر مرموش من الناحية اليسرى.

وجاء هدف منتخب مصر الثالث في الدقيقة 72 عن طريق رمضان صبحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

مصر رفعت رصيدها إلى 10 نقاط لتقترب بشدة من التأهل إلى المرحلة النهائية في التصفيات، وتوسع الفارق مع ليبيا إلى 4 نقاط والجابون إلى 6 نقاط قبل جولتي الختام.

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