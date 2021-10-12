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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك .. 5 علاجات سريعة للأكزيما

صدى البلد

علاجات منزلية سريعة من مطبخك، يمكن أن تهدئ البشرة الجافة والحكة المصاحبة للاكزيما.

 

ويمكن للعلاجات  الطبيعية ، مثل هلام الصبار وزيت جوز الهند أن تساعد فى  ترطيب البشرة الجافة والمتشققة مكافحة الالتهاب والبكتيريا الضارة لتقليل التورم ومنع العدوى.

 

إليك أبرز تلك العلاجات الطبيعية لعلاج الأكزيما  وفقا لموقع medicalnewstoday.

1. جل الصبار

يمكن لأي شخص استخدام هلام الصبار مباشرة من النبات.

 

جل الصبار مشتق من أوراق نبات الصبار ويمكن للتأثيرات المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات أن تمنع التهابات الجلد ، والتي من المرجح أن تحدث عندما يكون لدى الشخص جلد جاف ومتشقق، وقد تساعد خصائص الألوفيرا في التئام الجروح في تهدئة الجلد المتشقق وتعزز التئام الجروح.

 

إبدأ بكمية صغيرة من الجل للتحقق من حساسية الجلد، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الصبار الحرقان أو اللسع بشكل عام ، ومع ذلك ، فهو آمن وفعال للبالغين والأطفال.

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2. خل التفاح


خل التفاح هو علاج منزلي شهير للعديد من الحالات الجلدية، ويمكن أن يساعد استخدام خل التفاح المخفف في موازنة مستويات حموضة الجلد ، لكن يمكن أن يسبب حروقًا إذا لم يتم تخفيفه.

 

لقد وجدت الدراسات أن خل التفاح قد يحارب البكتيريا ، ويمكن أن يساعد استخدام خل التفاح على الجلد في منع إصابة الجلد المتشقق بالعدوى.

 

وأضف 2 كوب من خل التفاح إلى حمام دافئ وينقع الجسم لمدة 15-20 دقيقة ثم يشطف الجسم جيدًا.

3. زيت جوز الهند


يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية صحية يمكن أن تضيف الرطوبة إلى الجلد ، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد والأكزيما.

 

أيضًا ، قد يحمي زيت جوز الهند البكر الجلد عن طريق المساعدة في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة  الجلد.

 

وأظهرت الدراسات ، أن استخدام الزيت لمدة 8 أسابيع يحسن أعراض الأكزيما بشكل أفضل 

 

ضع زيت جوز الهند على الجلد بعد الاستحمام وحتى عدة مرات في اليوم. استخدمه قبل النوم للحفاظ على ترطيب البشرة طوال الليل.

4. العسل


العسل  مضاد للبكتيريا والالتهابات و يمكن أن يساعد في التئام الجروح وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد الجسم على محاربة الالتهابات.

 

يمكن تطبيق العسل مباشرة على الاكزيما ، ويمكن أن يساعد في منع الالتهابات مع ترطيب الجلد وتسريع الشفاء.

 

جرب وضع القليل من العسل على المنطقة المصابة.

5. زيت شجرة الشاي


 يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا والتئام الجروح قد يساعد الزيت فى تخفيف جفاف الجلد والحكة ومنع الالتهابات.

 

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