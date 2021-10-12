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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شركة إجابات لاستطلاعات الرأي: فيه ناس جالها اكتئاب عندما انقطعت خدمة " فيبسوك "

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال محمد أحمد ، الرئيس التنفيذي لـ شركة إجابات ، على خلفية ما تعرض لها " فيسبوك " من توقف دام 6 ساعات ، الأسبوع الماضي .

وأضاف محمد أحمد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن هناك حوالي 45 مواطن مصري يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ، وهناك بعض المستخدمين " اتخضوا " بسبب توقف تلك التطبيقات ، وفي ناس حالتهم النفسية بقت سيئة .

وتابع : في ناس جالها اكتئاب في بعض الاستطلاعات ، وفي ناس تاني اعتبرتها راحة من السوشيال ميديا وكلموا صحابهم وأقاربهم .

وكانت أعلنت منصة واتساب للدردشة، عودة خدماتها مرة أخرى بعد انقطاعها لساعات على مستوى العالم.


وقالت المنصة ــ في تدوينة عبر موقع التغريدات المُصغرة تويتر، صباح اليوم الثلاثاء ـــ :" عدنا الآن ونعمل بنسبة 100٪.. شكرًا للجميع حول العالم على صبركم بينما عملت فرقنا بجد لاستعادة خدمات واتس اب.. نحن نقدر حقًا ونشعر بالتواضع بسبب اعتماد الأشخاص والمؤسسات على تطبيقنا كل يوم".
 

شركة إجابات فيسبوك برنامج صباحك مصري توك شو محمد أحمد الرئيس التنفيذي لـ شركة إجابات

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