عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صقر 87" تختبر قدرات الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأزمات والكوارث بقنا

اجتماع صقر ٨٧
اجتماع صقر ٨٧

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الإجتماع الختامى لفعاليات التدريب العملى المشترك " صقر ٨٧ " الذى يتم تنفيذه فى الفترة من ١٠ إلي ١٢ أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بحضور حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، والعميد محمد الخولى مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، و العميد أكرم جوده، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى للتخطيط والتدريب، والمهندس تامر سعيد ، سكرتير عام المحافظة ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد عوض، المستشار العسكرى بمحافظة قنا ، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية ، و ضباط القوات المسلحة .  

 

جامعة جنوب الوادي: عقوبات رادعة لمنظمي حفل دي جي العشوائي

ضبط 6 مخالفين خلال حملة تفتيشية علي سيارات الأجرة بقنا


و أوضح محافظ قنا ، بأن التدريب العملى المشترك " صقر ٨٧ " شهد على مدار اليومين الماضيين فرض مجموعة من الأحداث والمواقف الطارئة لإختبار قدرات الأجهزة التنفيذية والأمنية بنطاق محافظة قنا فى التعامل مع تلك الأزمات ،من خلال عدد من السيناريوهات و الخطط التى تم عرضها، والتي أثبتت قدرة الأجهزة التنفيذية للمحافظة على إدارة وإحتواء الأزمة، والحد من خسائرها سواء بالإعتماد على الإمكانيات المحلية أو من خلال الإستعانة بدعم من المحافظات المجاورة . 


وأضاف محافظ قنا ، بأنه تم خلال الإجتماع عرض وتقييم خطط الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات التى تضمنت كل الإجراءات العاجلة ومتوسطة الأجل وبعيدة المدى لحل الأزمة، مشيرا إلي أنه تم مناقشة مسئولى الأجهزة التنفيذية فى الخطط التى تم عرضها ومدى كفاءتها وفاعليتها فى التغلب على الأزمات المفروضة ،كما تم عرض الدروس المستفادة من المواقف الطارئة لتفادى التعرض لمثل هذه الأزمات مستقبلا . 


و أشاد مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي، بالجهود المبذولة من قِبل الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة قنا ، و مكتب المستشار العسكرى ،والأجهزة التنفيذية لنجاحهم فى التعامل مع السيناريوهات الموضوعة، كما أبدى بعض الملاحظات لبعض الجهات لتحسين الاداء وتلافي أية عوائق محتملة .

 

وفى ختام اللقاء قدم محافظ قنا ، الشكر والتقدير للقوات المسلحة، وقوات الدفاع الشعبي ،والأجهزة الأمنية لحرصهم على تنفيذ تدريبات عملية مشتركة مع الأجهزة التنفيذية لدرء أى مخاطر أو كوارث أو أزمات قد تواجه البلاد.

 

 

اجتماع صقر ٨٧اجتماع صقر ٨٧اجتماع صقر ٨٧

اجتماع صقر ٨٧

اجتماع صقر ٨٧اجتماع صقر ٨٧اجتماع صقر ٨٧

اجتماع صقر ٨٧

 

قنا صقر ٨٧ التدريب التدريب العملى المشترك الاجهزة التنفيذية

موضوعات متعلقة

محافظ قنا ومساعد قائد "الدفاع الشعبي" يستعرضان خطط مجابهة الأزمات والكوارث

صحة قنا: التفتيش على 214 منشأة طبية خلال شهر سبتمبر الماضى

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

الأسعار نار.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على مزارع الدواجن الكبيرة

خطر على حياتك..هيئة الدواء تحذر من الكورتيزون وهرمونات تحسين الأداء البدني

غدا.. مؤتمر دولي عن الشباب في عيون التراث بكلية الدراسات الإسلامية للبنين

مبروك عطية: الأغاني كلام  حلاله حلال وحرامه حرام

مستشار وزيرة التضامن يكشف سبب زيارة نيفين القباج لحى الأسمرات| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

ينذر بكارثة.. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

الداخلية تكشف حقيقة بيع ملابس نسائية بمترو الأنفاق

مكافأة ضخمة.. اتحاد الكرة يفاجئ لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على ليبيا

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

فيديو

طردوه من شقته في المغرب .. تفاصيل أزمة نجل عبدالمطلب |فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سفينة الزمن القادم!!!

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

اﻟﻤﺰﻳﺪ