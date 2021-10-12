جيمي لي كرتيس: ندمت على إجراء عملية تجميل بوجهي

عبرت الممثلة الأمريكية الشهيرة جيمي لي كرتيس عن ندمها على إجراء عملية تجميل بوجهها، واصفة الإجراءات التجميلية التي أقدمت عليها بأنها لم تنجح وتشعر بالأسف والسوء تجاهها.

وقالت جيمي لي كرتيس التي تبلغ من العمر 62 عاما، إنها كرهت ما فعلته بوجهها بما يشمل جلسات البوتوكس، وذلك في حدث تلفزيوني، خاصة أنها كانت دائما من المدافعين عن الجمال الطبيعي لفترة طويلة، ووصفت ما فعلته بنفسه بأنه تجربة خاطئة.

كما أعرب جيمي لي كرتيس عن ندمها على محاولاتها العديدة لتحسين نوعية شعرها، والذهاب المستمر إلى صالون التجميل والاستعانة بالمواد الكيميائية وتغيير لونه والجلوس تحت مجفف الشعر وكل ذلك من أجل لا شيء.

تكريم جيمي لي كرتيس

حصلت الممثلة الأمريكي جيمي لي كرتيس على جائزة الأسد الذهبي الفخرية من قبل إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، تقديرا لمسيرتها الفنية وإنجازاتها مدى الحياة.

حضرت جيمي لي كرتيس التي تبلغ من العمر 62 عاما في اليوم الثامن لفعاليات النسخة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، للحصول على تكريمها وعرض فيلمها الجديد Halloween Kills.

تألقت جيمي لي كرتيس في إطلالتين مختلفتين حضرتهما في فينيسيا، بداية من المؤتمر الصحفي، ثم مرورها على السجادة الحمراء للمهرجان بفستان أحمر بنقشة التايجر أظهر رشاقتها، وارتدت كمامة طبية من نفس الشكل.

أقيم حفل خاص لمنح جيمي لي كرتيس جائزة الأسد الذهبي، قبل عرض Halloween Kills خارج المنافسة وهو من إخراج ديفيد جوردون جرين.

سيطرح فيلم Halloween Kills في دور العرض الأمريكية والعالمية بداية من 15 أكتوبر المقبل، وتحدثت جيمي لي كرتيس عن شعورها بالتواضع الشديد لحصولها على هذا التكريم.

وقالت جيمي لي كرتيس إن تكريمها بالتوازي مع عرض فيلمها المفضل Halloween Kills يعني أمرا خاصا بالنسبة لها، معبرة عن فخرها لقبول هذه الجائزة.