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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية لحصر أصول وممتلكات الدولة بـ بورسعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية لإدارة أصول وأملاك الدولة بحى المناخ، فى إطار تطبيق المرحلة الثانية من مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد ، اليوم ، لمتابعة آخر مستجدات العمل فى تنفيذ المشروع  ، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء وفد وزارة الاتصالات وأعضاء وفد وزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة ، والإدارة المالية ، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية ، وشبكات معلومات المرافق.

وأشاد محافظ بورسعيد " بجهود الجهات المشاركة فى  مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة ، لافتا أنه جاري الانتهاء من كافة أعمال ميكنة أصول وأملاك الدولة بجميع الإدارات، الذي  يعد المشروع الأضخم الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية ، ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به ، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص و تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة 

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وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات .

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