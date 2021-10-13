وزيرا ثقافة مصر والأردن يشهدان الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية.. عبدالدايم: مشاركة السيمفوني نواة لتعزيز التعاون مع الأشقاء في مختلف مجالات الإبداع

عبد الدايم: مشاركة السيمفونى فى الاحتفال بمئوية تأسيس الأردن نواة لتعزيز التعاون مع الأشقاء فى مختلف مجالات الإبداع

النجار : تعاون مثمر مع مصر والاستفادة من خبرائها فى مختلف مجالات الإبداع

السيمفونى المصري وأوركسترا المعهد الوطني للموسيقى يعزفان سيمفونية المملكة الأردنية وحبيتك عمان احتفالاً بمئوية تأسيس المملكة الأردنية

تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وبالإنابة عنه شهدت هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية الاحتفالية الضخمة التى أقيمت بمناسبة مئوية تأسيس المملكة الاردنية الهاشمية ونظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بالتعاون مع جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وأحياها اوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى مع المطربة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الدكتور هيثم سكرية وذلك على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بحضور شريف كامل سفير مصر بالأردن وعددا من الأمراء والسفراء واعضاء السفارة المصرية وهزاع البراري امين عام وزارة الثقافة الاردنية ومجموعة من الشخصيات السياسية والعامة بالأردن.

قدمت عبد الدايم التهنئة للأردن وشعبها واكدت فخرها بالتواجد المصرى فى الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة ، واشارت الى ان مشاركة الاوركسترا السيمفونى فى هذه المناسبة يعد نواة لتعزيز التعاون مع الاشقاء فى مختلف مجالات الابداع باعتبار القوى الناعمة من اهم وسائل التواصل بين الشعوب .

من جانبه وجهت هيفاء النجار الشكر لمصر وللدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على المشاركة فى الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة ، وابدت سعادته بالتعاون المثمر مع مصر وثمنت الاستفادة من خبرائها فى مختلف مجالات الإبداع وبالمستوى المتميز للاوركسترا والذى نجح باقتدار فى تقديم سيمفونية حبيتك عمان والتى صورت تاريخ المملكة .

وكان اوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الدكتور هيثم سكرية قد قدم سيمفونية بعنوان "المملكة الأردنية الهاشمية .. حبيتك عمان " من تأليف قائد الحفل وكلمات على البتيرى وتحكي قصة الأردن من خلال محاور متعددة وتصور تأسيس الدولة الأردنية وتعايش نسيجها بمختلف أطيافه ويتم من خلالها استخدام الألحان الشعبية الأردنية كأفكار بنائية وألحان دالة كما تتناول مسيرة الهاشميين عبر الزمن مروًرا بالثورة العربية الكبرى وتعريفا بالملوك الهاشميين الذين أسسوا لنهضة الأردن، يليها تصويرا لعهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع السرد الدرامي لحياته قبل توليه الحكم وتصوير الأفراح الأردنية من خلال العرس الأردني الذي يتم فيه تقديم نماذج لحنية من شتى مناطق المملكة الشمالية والجنوبية والريفية والبدوية والأصول الفلسطينية والشامية والشركسية، وتجسد ايضا مسيرة الأردن والتقدم والازدهار في مختلف المجالات العلمية، الاقتصادية، التعليمية، النهضة العمرانية وغيرها من المجالات وتم تقسيها الى خمس حركات هى الثورة العربية الكبرى ، ميلاد أمير هاشمي ، العرس الأردني . مرثية الحسين والفجر الجديد .

تضمنت الاحتفالية كلمة سهى بواب المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن التي رحبت خلالها بالحضور الفني والثقافي المصري وحرصت مندوب الملك عبد الله الثاني هيفاء النجار ، وزيرة الثقافة الاردنية علي إهداء درع التكريم للدكتور ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تقديرا للمشاركة المتميزة لأوركسترا القاهرة السيمفوني في الاحتفال بمئوية المملكة كما تسلم الموسيقار هيثم سكرية درع تكريم والدكتور علي ياغي ومدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق.