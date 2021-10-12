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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جديدة .. كندة علوش تتألق فى أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 

وعلقت كندة علوش قائلة “ في بعض الأيام ، يتعين عليك إنشاء ضوء الشمس الخاص بك ”.

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وجودك جنبي بيهون أي شيء.. رسالة رومانسية من كندة علوش لعمرو يوسف

ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد. 

كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”. 

شيرين رضا فريال يوسف منة شلبي كندة علوش

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