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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم العالي" توضح تفاصيل البرامج التدريبيه المقدمة من National Institutes of Health NIH بالولايات المتحدة الأمريكية

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المكتب الثقافى المصرى بواشنطن بأنه تم التواصل مع مكتب التدريب والتعليم National Institutes of Health NIH  حيث يقدم البرامج التدريبيه Post-doctoral training فى التخصصات الطبيه المختلفه التاليه :ـ

Bioinformatics, biophysics, epidemiology, immunology, cell and molecular biology, neuroscience, health sciences, structural biology, sensory and communication neuroscience, molecular pathology, bio behavioral research, and developmental biology.


واوضحت أن الشروط للحصول على التدريب :ـ

- أن يكون المتقدم حاصلات على درجه الدكتوراه أو MD  او مايعادلها.

- الايكون قد مر أكثر من 5 سنوات على حصوله عليها.

- يتم التقديم مباشرة بملاً الاستماره الموجوده على موقع NIH

 

– تختلف مده التدريب وتاريخ  بدء التدريب وفقاً لكل تخصص.

- علما بأن الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه البرامج التدريبيه

 

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وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المجلس الثقافى البريطانى بتقديمه جائزه لعدد (7) دارسين متقدمين للحصول على اختبار الايلتس بقيمه 3000 جنيه استرلينى للفائز وقد اوضحت الشروط للتقدم لهذه المنحه على النحو التالى:ـ

- ان يكون مصرى الجنسية

- ان يتقدم للحصول على اختبار الايلتس خلال الفتره من 1/5/2021 حتى 15/9/2021

- ان يحقق مستوى 5.5 فى اختبار الايلتس على الاقل

- ان يتم ايفاده للدراسة خلال العام الدراسى 2022/2023

- ان يحصل على خطاب قبول من احدى الجامعات قبل 30/9/2022

- ان يتقدم لمنحة الايلتس للمجلس الثقافى البريطانى قبل 30/9/2021

- علماً بأن التقدم من خلال الرابط الالكترونى التالى :

https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/study-work-abroad/ielts-prize

 

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