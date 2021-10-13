مع بدء الدراسة..كيف نواجه التنمر بين الطلاب ..فيديو

قالت الدكتورة سهام حسن أخصائي نفسي وتعديل السلوك ، إن التنمر يقع تحت مسمي سلوك العنف ، مؤكدة أن هذا السلوك متواجد منذ زمن بعيد ولكن لم يكن يسمي تنمر ، مؤكدة أن كل ما يؤذي الطرف الآخر يسمي تنمر .

وأضافت سهام حسن خلال لقائها في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن التنمر هو ما يستمر لفترة طويلة يلاحظه الجميع حتى يقدمون شكوى ضد هذا الطفل بسبب أفعاله وهذا يختلف عن طريقة الممازحة الطبيعية بين الطلاب لان التنمر يتكرر ولا يحدث مرة واحدة فقط .

وأوضحت سهام حسن ، أن الأطفال تنصاع للطفل المتنمر لأنهم يرون فيه القوة التي يستخدمها ضد باقي الأطفال الضعاف ، وهذا ينقل السلوك لدى العديد من الأطفال ويكونون مجموعة أصدقاء من المتنمرين ويتسببون في أذية الأطفال الآخرين ويمنعهم من الذهاب الى المدرسة لخوفهم من الأطفال المتنمرة ويجب التعرف على الطفل المتنمر لعرضه على طبيب لعلاجه .