الزمالك يحدد "خليفة" بن شرقي.. ويفاوض أبو جبل للتجديد

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نادي الزمالك حدد اللاعب الليبي مؤيد اللافي؛ من أجل تعويض المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق حال رحيله عن منصبه.

وأشار فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن الزمالك متمسك بالتجديد لـ"بن شرقي"، وفي حالة عدم التجديد بنهاية الموسم الجديد سيتم التفاوض مع اللافي.

وأوضح أن هناك مفاوضات لتجديد عقد الحارس محمد أبو جبل عقب رحلة كينيا بعد مباراة توسكر الكيني بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تلقي محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض ، عرضا من نادي بيراميدز من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

و أشار المصدر، إلى أن مسئولي بيراميدز، تواصلوا مع الحارس شخصيا؛ لتأجيل التجديد لنادي الزمالك، في ظل انتهاء عقده مع نهاية الموسم الحالي ، والانتقال إلى بيراميدز كلاعب حر.

وأكد المصدر أن نادي بيراميدز عرض مبلغ 22 مليون جنيه في الموسم؛ من أجل إقناع الحارس الأبيض، ويدرس محمد أبو جبل الأمر للاستقرار علي القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.



يذكر أن محمد أبو جبل رفض العرض الأول من نادي الزمالك للتجديد، عقب الجلسة التي جمعته مع مسئولي النادي الأبيض للتجديد ، وعرض مبلغ ٧ مليون جنيه في الموسم ، وهو ما رفضه الحارس وطالب بمساواته بالفئة الأولى.



ويعد محمد أبو جبل هو الحارس الأساسي في الوقت الحالي بنادي الزمالك، بعدما رحل بشكل رسمي محمود جنش، وانضم إلى صفوف “فيوتشر إف سي” على سبيل الإعارة لمدة موسم.