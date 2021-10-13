جيلبرتو: مصر ستهزم أنجولا في الجولة القادمة بتصفيات كأس العالم

أكد جيلبرتو لاعب النادي الأهلي، ومنتخب أنجولا السابق، أن المنتخب المصري لديه فرصة كبيرة في الصعود لكأس العالم تحت قيادة المدرب المخضرم كارلوس كيروش.

وقال جيلبرتو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن مصر ستهزم أنجولا في الجولة القادمة بتصفيات المونديال، خاصة بعد خروج أنجولا من المنافسة بشكل رسمي.

وفي سياق آخر، قال الإعلامي مهيب عبد الهادي، إن اتحاد الكرة قرر صرف مكافأة ضخمة للاعبي منتخب مصر، بعد الفوز على ليبيا، الإثنين، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مفاجأة.. مكافأة 200 ألف جنيه لكل لاعب في منتخب مصر بعد الفوز على ليبيا، ووعود بمكافآت ضخمة عند الصعود”.



ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم



مصر رفعت رصيدها إلى 10 نقاط لتقترب بشدة من التأهل إلى المرحلة النهائية في التصفيات، وتوسع الفارق مع ليبيا إلى 4 نقاط والجابون إلى 6 نقاط قبل جولتي الختام.