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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فستان أنيق.. سارة خليفة تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

سارة خليفة
سارة خليفة

شاركت المذيعة سارة خليفة، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت سارة خليفة بإطلالة جذابة، خطفت بها الأنظار مرتديه فستان ستان فيروزي مكشوف.

 

ومن الناحية الجمالية؛ اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة، بوضع المكياج الجذاب، واكتفت بوضع اللون الروز للشفاه؛ وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجذابة. 


يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.
 

وقدمت سارة خليفة مؤخراً برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، الذي تناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.
 

كان أول عمل لها على قناة art وقدمت برنامج " من القاهرة" واستمرت في تقديمه لمدة ثلاث سنوات وانتقلت بعدها إلى قناة الشرقية وبرزت كإعلامية ماهرة وذكية وقدمت العديد من البرامج عبرها لمدة خمس سنوات مثل برنامج شباب ستار 2012، وفي عام 2015 قدمت البرنامج الأمني " مهمات صعبة " الذي يناقش مغامرات الأشخاص في أصعب المهمات وما هي المعوقات التي واجهتهم وكيف نجح في قصته وحققها.

إطلالة جذابة صورة جديدة فستان ستان فستان أنيق برنامج تريند المذيعة سارة خليفة بإطلالة جذابة

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