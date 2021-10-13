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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روجينا عن زوجها: الظهر والسند.. وأشرف زكي يرد برسالة خاصة

أشرف زكي و ورجينا
أشرف زكي و ورجينا

عبرت الفنانة روجينا، عن عميق حبها وتقديرها واحترامها لزوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قائلة :"زوجي أشرف زكي طول عمرنا واحنا حسينه الظهر والسند الحقيقي في حياتنا".

 

من جانبه رد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قائلا :"أشكر روجينا زوجتي جدا وأولادي جدا، واختي ماجدة زكي، و كلهم استحملوا معايا كتير، وماجد كانت أمي، ورجينا دفعت فاتورة كبيرة".

 

 

فيما أشاد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بما تقدمه الفنانة دنيا سمير غانم اللنقابة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها من الشخصيات الرائعة في نقابة المهن التمثيلية.

 

وأضاف أشرف زكي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن دنيا سمير غانم من أكثر الفنانات التي تساعد زملائها، متابعا أن دنيا سمير غانم ساعدت احد الزملاء قبل وفاة والديها.

 

وتابع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يجب أن يحدث تعظيم لموارد النقابة، وسيكون هناك تعديل تشريعي بها، مضيفا أن موارد النقابة يتم تحصيلها من نسبة ٢٪ من العقود الفنية لجميع الفنانين.

 

وأكمل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه لدينا في النقابة أعظم مشروع علاج، وأتحدى أي فنان يقول غير ذلك.

 

وأضاف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن رسالتي في الأكاديمية مؤمن بها واعتبر جميع الطلاب أولادي، لافتا إلى أن اتمنى إنشاء مدرستين للفنون بالإضافة إلى ما تم افتتاحها.

الفنانة روجينا اشرف زكي شريف عامر دنيا سمير غانم اخبار التوك شو

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