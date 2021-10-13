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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب إنجلترا.. هل يستمر ساوثجيت مع الأسود الثلاثة

صدى البلد

كشف جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، عن موقفه من تمديد عقده في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ينصَبّ تركيزه الحالي على الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

 

وقاد ساوثجيت، المنتخب الإنجليزي إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، قبل احتلال المركز الثالث في النسخة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية في العام التالي، وخسرت إنجلترا نهائي بطولة أوروبا 2020.

 

ونقلا عن “رويترز”، فإن ساوث جيت يرتبط بعقد حتى بعد كأس العالم المقبلة، لكن مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، قال في يونيو الماضي، إنه يتطلع إلى تمديد التعاقد بين الطرفين.

 

وأكد ساوثجيت أنه سيتحدث إلى الاتحاد الإنجليزي، بخصوص تمديد عقده في الأسابيع القليلة المقبلة.

 

وقال ساوثجيت للصحفيين: "قلت الشهر الماضي إني طلبت تأجيل (مفاوضات العقد) حتى الخريف، حيث أردت التركيز على هذه المباريات، وحتى أحصل على الوقت لاتخاذ القرار السليم".

 

وتابع: "بعد بطولة أوروبا، كانت هناك الكثير من المشاعر والعواطف وشعرنا بالإرهاق من المشاركة في مثل هذه البطولة، أريد أن أضمن أني سأتخذ القرار السليم".

 

وأضاف: "المفاوضات مفتوحة ومارك شخص داعم لي، لكني شعرت بأن مهمة قيادة البلاد إلى كأس العالم تمثل أولوية، يمكن التفكير في كل شيء خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

 

تعادل منتخب إنجلترا مع نظيره المجري بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم " قطر 2022" عن قارة أوروبا.

 

افتتح رولاند سالاي التسجيل لمنتخب المجر في الدقيقة 24 من ضربة جزاء، لكن جون ستونز عادل النتيجة للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 37، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا للنقطة 20 في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، ورصيد المجر للنقطة 11 في المركز الرابع.

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