اصطدم بهما لودر.. تفاصيل مصرع سيدة وإصابة نجلها في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنا وقوع حادث تصادم، ووفاة سيدة وإصابة نجلها في محافظة القليوبية.

وبالفحص؛ تبين أنه تبلغ لقسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفاة، ومصابا، بدائرة القسم.

وبالانتقال؛ تبين أنه في أثناء قيام معدة ثقيلة "لودر" قيادة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) برفع القمامة من أحد المناطق، وحال رجوعه للخلف؛ اصطدم بإحدى السيدات، ونجلها، مقيمان بدائرة القسم؛ مما أدى لوفاة الأولى وإصابة الثاني بكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى ضبط قائد اللودر، وبمواجهته؛ أقر بما جاء بالفحص، وبسؤال زوج السيدة المشار إليها، وشقيقها؛ أيدا ما جاء بالفحص، واتهما قائد اللودر بالتسبب في وفاتها.

واتُّخذت الإجراءات القانونية.