من ليلة الحنة| وصلة رقص لـ قفشة وأمح الدولي.. فيديو

حرص أمح الدولي، مشجع الأهلي الشهير من ذوي القدرات، على حضور “حنة” نجم الأهلي محمد مجدي “أفشة” التي أقيمت أمس الثلاثاء.

ونشر "أمح الدولي" مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص مع أفشة، وهما محمولان على الأعناق، وسط عدد كبير من المدعوين، وعلق على الفيديو: "ودي حاجة بسيطة من اللي حصل النهاردة.. الفيديو كامل علي اليوتيوب.. أشوفها بتولع ".



ويغيب محمد مجدى أفشة عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلى فى بطولة أفريقيا بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجارى.