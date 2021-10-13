عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من ليلة الحنة| وصلة رقص لـ قفشة وأمح الدولي.. فيديو

قفشة وامح
قفشة وامح

حرص أمح الدولي، مشجع الأهلي الشهير من ذوي القدرات، على حضور “حنة” نجم الأهلي محمد مجدي “أفشة” التي أقيمت أمس الثلاثاء.

 

ونشر "أمح الدولي" مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص مع أفشة، وهما محمولان على الأعناق، وسط عدد كبير من المدعوين، وعلق على الفيديو: "ودي حاجة بسيطة من اللي حصل النهاردة.. الفيديو كامل علي اليوتيوب.. أشوفها بتولع ".


ويغيب محمد مجدى أفشة عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلى فى بطولة أفريقيا بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجارى.

IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٩٣٠
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٩٣٠
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٩٢٢
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٩٢٢
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٩٠٥
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٩٠٥
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٨٥٦
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٨٥٦
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٦١٨
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٦١٨
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٦٠٤
IMG_٢٠٢١١٠١٣_٠٣٠٦٠٤

 

محمد مجدى افشة ليلة الحنة مقطع فيديو وصلة رقص امح الدولي

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تفتح حدودها البرية أمام الحاصلين على لقاح كورونا

فيه قبلات.. تعليق مثير من عايدة رياض على فيلم الكيت كات

وقت صلاة الفجر وفضل أدائها .. فيها تجتمع ملائكة الليل والنهار

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

أفضل صيغ الاستغفار لطلب الرزق .. رددها وترقب المعجزات

وزيرا ثقافة مصر والأردن يشهدان الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية.. عبدالدايم: مشاركة السيمفوني نواة لتعزيز التعاون مع الأشقاء في مختلف مجالات الإبداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ