بإطلالة رياضية.. لما جبريل تلفت الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية الشابة لما جبريل، المذيعة في قناة "إكسترا نيوز"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "لما جبريل" في الجلسة من سيارتها، بإطلالة رياضية مميزة، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.



وأكدت المذيعة لما جبريل أن استمرارها فى شبكة CBC طوال السنوات الماضية كانت نتيجة شعورها بالارتياح فى التعامل مع القائمين على الإدارة، ومن جهة أخرى الرضا بالعمل فى مؤسسة لها قدر كبير من الاحترام لدى المشاهدين.



وأضافت خلال ندوة بموقع صدى البلد : بالرغم من العروض المتوالية للعمل فى قنوات أخرى داخل وخارج مصر إلا أن الفرصة التى منحتنى إياها CBC كبيرة.



كما شددت أيضا على أن القناة توفر فرص حقيقية للشباب فى تقديم أنفسهم بشكل مثالي وهو ما لمسته خلال سنوات التعاون معهم، ولا تعطى للسن اعتبارات جوهرية طالما الأداء هو المقياس الحقيقي.