مدرب مصر السابق يكشف سبب عدم استدعاء شيكابالا خلال ولاية البدري

أوضح أحمد أيوب مدرب منتخب مصر السابق، سبب عدم استدعاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك إلى المنتخب الوطني خلال فترة تولي حسام البدري زمام الأمور.

وقال أحمد أيوب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "شيكابالا كان بعيدًا عن الانضمام لمنتخب مصر مع حسام البدري، والأمر ليس له علاقة بالسن، ولكنه بسبب أنه كان يقترب من مستواه فترات ويبتعد فترات أخرى، وكان هناك لاعبين في نفس مركزه يتمتعون بثبات في المستوى".



وفي سياق متصل، خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة فنية خاصة على هامش المران مساء أمس بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة توسكر الكيني.

وركز كارتيرون خلال هذه الفقرة على جمل تكتيكية منها نقل الكرة من لمسة واحدة سواء في العمق أو على الأطراف.

وحرص المدير الفني للزمالك على توجيه تعليمات خاصة للاعبين لتنفيذها بالإضافة لتصحيح بعض الأمور الخططية.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية بنهاية المران الجماعي مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.





وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التركيز عليها خلال المران اليوم، وذلك تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك والذي قام بتصحيح الأخطاء وتدوين جميع الملاحظات.

وتألق خلال التقسيمة محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما بالإضافة إلى حارس المرمى محمد عواد.

ويعد المران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم الإثنين إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساء في رحلة تستغرق 6 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.