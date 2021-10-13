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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال محمد الشناوي لـ الحضري أثناء خروجه أمام ليبيا؟ .. وكيله يكشف

صدى البلد

كشف وكيل حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي، عن تفاصيل إصابته ضد ليبيا، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

 

وتحدث حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس” حيث قال: “هناك تركيز شديد في موضوع محمد الشناوي وعصام الحضري، الشناوي أثناء خروجه للتبديل قال بالحرف الواحد كل ده علشان أنا شوط إيد ورجل”.

 

وأضاف وكيل أعمال الشناوي قائلًا: "البعض فسر حديثه إنه يقول أنا قولتلكم ملعبش وهذا لم يحدث، محمد الشناوي سيغيب لمدة من ثلاث إلى أربع أسابيع بسبب تمزق في العضلة الخلفية وهل سيتم توجيه الحملة بعد ذلك لمهاجمة عصام الحضري وأبو جبل على اعتبار انتمائهما للأهلي والزمالك".

 

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  أن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

 

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي في المباراة التي أقيمت أمس في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

 

وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة 25 دون أن يتدخل معه أحد، وغادر على إثرها المواجهة، ليحل محله محمد أبو جبل.

 

وتحدث الشناوي خلال سقوطه على الأرض مع زميله في المنتخب أحمد حجازي، وبعد خروجه من الملعب وتوجه لمقاعد البدلاء، انفعل في وجه مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، عصام الحضري، كما تحدث مع الجهاز الفني، معبرا عن استيائه من المشاركة في المباراة.

 

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

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