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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد عن إصابة الشناوي: يُسأل عنها أولاً دكتور المنتخب ثم الحضري

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

علق ابراهيم سعيد لاعب الاهلي السابق، على إصابة محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، في مباراة ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وسط أنباء عن مشادة بينهما.


وكتب ‏ابراهيم سعيد علي "تويتر": "سلامات للشناوي وبإذن الله ترجع افضل واكيد غيابه خسارة للنادي الاهلي الفترة القادمة.


وتابع "الاصابة يُسأل عنها اولا دكتور المنتخب ثم الحضري ولا علاقة لـ كيروش لانه بياخد القرار الاخير قبل اعلان التشكيل من الدكتور ومدرب حراس المرمي، وعتاب للشناوي انه كان بلغ بعدم المشاركة.. اللاعب طبيب نفسه"


وكان قد أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  أن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏و 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي في المباراة التي أقيمت في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

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