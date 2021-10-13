الونش يدعم الشناوي بعد إصابته: ألف سلامة يا حبيبي

حرص محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، علي دعم زميله محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، بعد إصابته في مباراة ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



ونشر الونش صورة له علي "انستجرام" برفقة حارس النادي الاهلي وكتب: "ألف سلامة عليك يا حبيب قلبي".



وكان قد أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏و 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي في المباراة التي أقيمت أمس في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏